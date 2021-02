Lopott fiókkal csencselőket fenyeget a Facebook

A Vice magazin Motherboard nevű portálja leplezte le az OGUsers közösségi fórum számos tagját, akik Facebook-, Instagram- és más (például: gamer) platformok lopott fiókjait árulták. Eladók, közvetítők és hackerek elég homályosan működő csoportja ez, az ilyen módon ellopott és értékesített fiókokat pedig sokszor arra is használhatják, hogy akár kiskorúakat vezessenek meg vele.

Abbahagyni

A Facebook most olyan felszólítást küldött ki, amelyben a platformjain folytatott tevékenység (Facebook, Instagram) „azonnali beszüntetését” követeli, különben a lopott fiókok tulajdonosai komoly jogi következményekkel számolhatnak. Emellett az Instagram a közösség tagjainak több száz fiókját is letiltotta, illetve a TikTok és a Twitter hasonló lépéseket tett.

A közösségi platform által kiküldött felszólítás arra hívja fel a címzetteket, hogy

„semmilyen okból”

ne használják a Facebook vagy az Instagram szolgáltatásait – minderről a Motherboard újságírói a saját szemükkel győződhettek meg, miután az egyik felhasználó átküldte nekik a felszólító levelet.

A Facebook konkrétan ezekkel a szavakkal figyelmeztette az illegális fiókokat árusító, azokkal kereskedő és azokat használó embereket:

Kérem, 48 órán belül válaszoljon nekem, megerősítve, hogy:

Ön befejezte és a jövőben semmilyen okból nem fog hozzáférni a Facebook és Instagram webhelyekhez, és/vagy nem használja a Facebook és Instagram szolgáltatásait.

Megőrizte és a jövőben is megőrzi az itt leírt tevékenységekkel kapcsolatos összes információt.

Bezárta az összes olyan weboldalt, amelyet üzemeltet, és amelyen a Facebook vagy az Instagram szolgáltatásait kínálja, és eltávolított minden olyan hirdetést vagy bejegyzést külső weboldalakon, amely a Facebook vagy az Instagram szolgáltatásait ismerteti vagy leírja.

Befejezte és a jövőben nem fog felajánlani, átadni, értékesíteni, eladni a Facebookhoz és az Instagramhoz kapcsolódó szolgáltatásokat.

A Facebook emellett arra is felszólította a címzettet, hogy „számoljon el minden jogosulatlan tevékenységből származó bevétellel”.

A dokumentum egyben azt is hozzáteszi, hogy „a Facebook technikai lépéseket tett a Facebook- és Instagram-fiókok deaktiválására, és ezzel visszavonja a Facebook és az Instagram eléréséhez szükséges licenceket”.

Súlyos következmények

Persze, esélyesen nem kevés olvasónknak törölte már a Facebook a fiókját ilyen vagy olyan okból (a leggyakrabban az algoritmusok rossz működése folytán), itt viszont most sokkal súlyosabb következményekkel is számolhatnak a fiókokat feltörő hackerek és a lopott fiókokkal kereskedő egyének. A szóban forgó dokumentum ugyanis arról is ír, hogy az illetők tevékenysége megsértheti a szövetségi és az állami törvényeket is, beleértve a számítógépes csalásról és visszaélésről szóló törvényt, valamint a „kaliforniai átfogó, számítógépes adatokhoz való hozzáférésről és csalásról szóló törvényt” is. Ez egyben azt is jelenti, hogy az illetők ezentúl, ha a Facebookot vagy az Instagramot folyamatosan használják, vagy bármilyen módon hozzáférnek, az már bűncselekménynek számít.

A Facebook ezentúl bűncselekményként tekint a webhelyein, mobilalkalmazásain, platformjain, szolgáltatásain vagy hálózataiban folytatott bármilyen további tevékenységre, vagy szándékos és illetéktelen hozzáférésre védett számítógépes hálózataihoz.

Az OGUsers tagjai évek óta törték fel a különféle közösségimédia-fiókokat, majd azokat különböző módokon értékesítették. Előfordult bizonyos esetekben, hogy több ezer dollárt érő fiókokról vagy fiókcsomagokról volt szó. A Facebook-fiókok értéke egyébként aszerint is rangsorolódik, hogy mennyire „érettek” (mint a boroknál): minél régebbi egy fiók, annál értékesebb, ugyanis a Facebook kevésbé ítéli meg gyanúsnak a régi fiókokat, mint az újabbakat, így előbbieket ritkábban törlik egy ellenőrzés során.

Piszkos és trükkös módszerek

A fiókok feltöréséhez egyébként a hackerek az egyszerű zsarolást, adathalászatot vagy más automatizált eszközöket használtak, így szerezték meg a felhasználóneveket és belépőkódokat. Utóbbiak között volt régen egy olyan „ál-Facebook”-applikáció is, amelyet gépekre felinstallálva úgy tűnt, mintha a közösségi platformra lépne be az ember, helyette azonban egy hibaüzenetet küld el, és közben e-mailben már át is küldte a logint és a belépőkódot a kiberbűnözőknek.

A Facebookhoz és Instagramhoz kötődő e-mailek kiküldése után az OGUsers-fórumon több felhasználó arra panaszkodott, hogy a Discord-fiókjukat is betiltották. A Discord ekkor elárulta a Motherboardnak, hogy véglegesen betiltotta az OGU-felhasználókkal kapcsolatos számos Discord-fiókot, illegális tevékenységben való részvételük miatt.

A Motherboard múlt csütörtökön arról írt, hogy az Instagram egyik letiltott fiókja egy OGUsers-közvetítőé volt, aki a Farzad kódnevet használta.

Én csak segítek az embereknek a biztonságos üzletelésben, ez minden

– állította Farzad, és hozzátette, hogy beszélni fog az ügyvédjével.

