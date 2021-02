Zsarolóvírussal törték fel a CD Projekt szervereit

A kiberbűnözők egy üzenetet is küldtek a csapatnak, amelyben azt állítják, hogy a Cyberpunk 2077, a Witcher 3, a Gwent és a Witcher 3 egy egyelőre még „kiadatlan verziója” (valószínűleg a beígért nextgen verzióról van szó) forráskódja a kezükbe került. Emellett a teljes szerverüket lekódolták, viszont azzal a hackerek is tisztában vannak, hogy azt a backupból bármikor vissza tudja állítani a CD Projekt. Viszont, ha nem fizetnek, akkor a CD Projekt számára ez a következőket jelenti a zsaroló kiberbűnözők megfogalmazása szerint:

Ha nem egyezünk meg, akkor a forráskódokat mind eladjuk, vagy kiszivárogtatjuk online és a dokumentumaitokat elküldjük a videójátékos újságírós kapcsolatainknak. A közösségi imidzsetek még jobban meg fogja ezt sínyleni és az emberek látni fogják, milyen béna cég vagytok.

A hackerek 48 órát adtak meg a CD Projektnek, hogy válaszoljanak. A cég Twitteren válaszolt is, azon jelentették be, hogy ismeretlen kiberbűnözőknek sikerült feltörniük a szervereiket. Szerencsére – tették hozzá – természetesen a legtöbb fájljuk kódolva van, illetve több biztonsági mentésük is volt, amelyeknek segítségével az IT-s csapatuk már most azon dolgozik, hogy rendbe tegye azokat a részeket, amelyeket a behatolók megkárosítottak.

Hozzátették azt is, hogy nem hajlandók fizetni, még úgy sem, ha így számolnak azzal, hogy megszerzett adatokat kiszivárogtatják, illetve

a játékosoknak nem kell aggódniuk:

a feltört rendszerek az ő adataikat nem tartalmazták.