Bőrproblémákat, akár szívtáji fájdalmakat is okozhat a mostani nagy hideg

A hideg idő egészségi hatásairól tett közzé tájékoztatót a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) csütörtökön a Facebookon. Bőrproblémákat, súlyosabb esetben szívtáji fájdalmat is okozhat a hideg időjárás .

Csütörtökre markánsan lehűlt a levegő. Az előző naphoz képest az ország nagy részén jelentősen, az ország déli felében 10 fokkal, a déli határvidéken pedig 15 fokkal esett vissza a hőmérséklet.

Az NNK ábrája szerint a hideg idő előidézhet fokozott könnyezést, orrfolyást, nehézlégzést, izomgyengeséget, korlátozott mozgást, okozhatja az ízületek duzzadását és megmerevedését is. A hideg kiszárítja a bőrt, amely viszkethet, begyulladhat, hámlani kezdhet, a végtagokon elfehéredhet, zsibbadás és fájdalom is jelentkezhet.

Súlyosabb esetben pedig akár szívtáji fájdalom, ritmuszavar is előfordulhat.

Az NNK több tanácsot is megfogalmazott. Kiemelte, a réteges öltözködést, a sapka, a sál, a kesztyű viselését. A nedves ruhát, lábbelit pedig mielőbb szárazra kell cserélni. A hidegben ajánlott mozogni, az ugyanis javítja a keringést. Mivel mínusz 10 fok alatt fennáll a fagyás veszélye, fémtárgyat nem ajánlott kesztyű nélkül megfogni.

A kihűlt testrészeket nem szabad dörzsölni, hanem langyos vízzel kell felmelegíteni - emelték ki. Emellett javasolták a sok folyadék fogyasztását, ezzel szemben viszont az alkohol kerülendő, mert az fokozza a hőleadást, kitágítja az ereket.

Fontos továbbá a magas C vitamin-tartalmú gyümölcsök, zöldségek fogyasztása. Ajánlott az E vitaminban és olajokban gazdag krémek használata az arcon és a kezeken - derül ki az NNK ábrájáról.

Pénteken jellemzően mínusz 14 és mínusz 8 fok között alakulnak a minimumok, de egyes helyeken mínusz 15-20 foknál is hidegebb lehet. A csúcsértékek országszerte mínusz 8 és mínusz 1 fok között várhatók. Az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzése szerint a hétvégén még napközben is fagypont alatti hidegre kell készülni, néhol a hajnali órákban mínusz 20 fokot is mérhetnek.