Reális arcok, Unreal motorral

Az Epic Games MetaHuman Creator néven bejelentett egy új, böngészőalapú szoftvert, amelyet az Unreal Engine hajt, és amellyel rendkívül valóságszerű emberi arcokat, animációkat lehet kidolgozni. Az Epic a platformot néhány YouTube-videón mutatta be, aminek köszönhetően bepillantást nyerhettünk a MetaHuman Creator felhasználásával készült alkotásokba. A „metahuman” kifejezést egyébként a vállalat a virtuális, nem valóságos márka leírására is használja.

Az Epic szerint a MetaHuman Creator a modern mozgásrögzítési és animációs technikákkal vegyítve lesz majd használható, és az ezek segítségével létrehozott animációk felhasználhatók videójátékokhoz, filmekhez, tévéfilmekhez. A cég szerint ezek a fotorealisztikus külsejű emberek percek alatt előállíthatók, egyedi frizurákat és ruhákat aggathatunk rájuk, majd még tovább testre szabhatók, hogy megfeleljenek szinte bármilyen produkció igényeinek. Ezeket a „metahumánokat” az Epic szerint valós időben, az eszközön belül és pusztán egy webböngésző segítségével is manipulálni lehet.

Eddig a 3D-tartalom létrehozásának egyik legnehezebb feladata a valóban meggyőző digitális emberek kidolgozása volt. Még a legtapasztaltabb művészeknek is komoly időre, erőfeszítésre és technológiára van szükségük pusztán azért, hogy egyetlen karaktert kidolgozzanak. Több évtizedes kutatás és fejlesztés után, valamint annak köszönhetően, hogy olyan cégeket hoztunk be az Epic családba, mint a 3Lateral, a Cubic Motion és a Quixel, ezt az akadályt végre eltöröltük az Unreal Engine révén, és most örömmel mutatjuk be a MetaHuman Creator termékünket