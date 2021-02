A Facebook letiltotta a hírekről az ausztrálokat

Bár Ausztráliában még meg sem szavazták azt a törvényjavaslatot, amely arról szól, hogy a kereső- és közösségimédia-techóriásokat (Google, Facebook stb.) megadóztassák, a Facebook – még a Google-t is megelőzve (amely eredetileg az ausztrál honatyák igazi célpontja volt) – már most, teljesen váratlanul letiltotta az ausztrál felhasználókat arról, hogy a platformján híreket olvassanak és osszanak meg – olvasható a BBC oldalán.

A ledöbbent ausztrálok konkrétan arra ébredtek ma reggel,

hogy letiltották őket arról, hogy híroldalakat olvassanak a Facebookon keresztül, illetve arról is, hogy ők maguk bármilyen hírposztot megosszanak.

Ráadásul a Facebook algoritmusai annyira „ügybuzgóak” voltak, hogy még az ausztrál kormányzat által üzemeltetett egészségügyi és sürgősségi oldalakat is letiltották – ezeket a Facebook utólag helyreállította, és bocsánatot kért.

A „vasszigorra” jellemző, hogy a platformon található ausztrál hírkiadványokat az országon kívüliek sem tudják elolvasni vagy elérni.

Az ausztrál kormány határozottan elítélte a lépést, mondván, hogy ez is bizonyítja „e digitális társadalmi óriások túlzott piaci erejét”.

Josh Frydenberg, ausztrál pénzügyminiszter szerint a híradások betiltásának „hatalmas közösségi hatása volt”, mivel körülbelül 17 millió ausztrál látogatja meg havonta a közösségi oldalt. De azt is hozzátette, hogy a kormány elkötelezte magát a törvény elfogadása mellett.

Szeretnénk a [Facebookot] Ausztráliában látni. De azt gondolom, hogy a mai cselekedeteik feleslegesek és helytelenek voltak.

– hangsúlyozta Frydenberg.

A Google és a Facebook küzdött a törvény ellen, ami szerintük nem tükrözi az internet tényleges működését, és igazságtalanul bünteti őket.

A Facebookkal ellentétben azonban a Google az elmúlt napokban fizetési megállapodásokat írt alá három nagyobb ausztrál médiummal: Zuckerbergék akciója előtt néhány órával a Google megállapodott a Rupert Murdoch tulajdonában lévő News Corp médiabirodalommal a híroldalaikról származó tartalmak kompenzációjáról.

Miért tette ezt a Facebook?

Az ausztrál hatóságok törvényeket dolgoztak ki a technológiai óriások és a nyereség miatt küzdő kiadók közötti esélyegyenlőség biztosítására. Minden ausztrál médiában digitális reklámra fordított 100 dollárból (kb. 29 500 Ft) manapság 81 dollár (23 895 Ft) vándorol a Google és a Facebook zsebébe.

De a Facebook szerint a törvény nehéz választás elé állította Zuckerberg médiabirodalmát: vagy megpróbál megfelelni egy olyan törvénynek, amely figyelmen kívül hagyja ennek a meglévő rendszernek a realitását, vagy letiltja a hírtartalmak engedélyezését az ausztráliai szolgáltatásaikban.

Nehéz szívvel az utóbbit választjuk

– olvashatjuk a Facebook vezetőségének blogbejegyzésben.

„Mi nem is kértük ezt”

A törvény arra törekedett, hogy megbüntesse a Facebookot olyan tartalomért, amelyet nem vett át, vagy nem kért.

– nyilatkozta a társaság ausztrál ügyvezető igazgatója, William Easton, arra utalva, hogy a Facebook vezetősége tulajdonképpen sohasem „akarta”, hogy híreket osszanak meg a platformon keresztül.

A Facebook emellett saját számításai alapján az ausztrál médiakiadóknak mintegy 407 millió dollár (nagyjából 120 milliárd forint) hasznot hozott azáltal, hogy a platformjukon oszthatták meg a hírtartalmaikat, miközben számukra „a platformon megforduló hírekből származó nyereség minimális.”

A tilalom értelmében jelenleg az ausztrál kiadók számára is tilos bármilyen linket megosztani vagy közzétenni a Facebook-oldalaikon. A nemzeti műsorszolgáltatónak, az ABC-nek és az újságoknak, mint a The Sydney Morning Herald és az The Australian, több millió követője van.

Mi történt az ausztrál kormányzati oldalakkal?

A Facebook változása egyben megtagadta az ausztrálok számára a hozzáférést számos

kulcsfontosságú kormányzati szervhez,

köztük a rendőrséghez és a sürgősségi szolgálatokhoz, az egészségügyi osztályokhoz és a Meteorológiai Intézethez. Ezenfelül ausztrál jótékonysági szervezetek, politikusok, sportcsoportok oldalai és más olyan ausztrál oldalak is érintettek voltak, amelyek nem híroldalak.

A Facebook később kiadott egy nyilatkozatot, amely szerint ezeket az oldalakat „véletlenül érintette” intézkedésük, és visszaállítják majd őket.

A szóvivő szerint a társaság „tágan értelmezte” a törvényben szereplő hírtartalom kifejezést.

Hogyan reagáltak az ausztrálok?

A tilalom természetesen azonnali visszhangot váltott ki, sok ausztrál dühös volt a megbízható és hiteles forrásokhoz való hozzáférés hirtelen elvesztése miatt. Többen rámutattak arra, hogy a Facebook az egyik kulcsfontosságú módja annak, hogy az emberek rendkívüli híreket kapjanak a világjárványról és az országos katasztrófahelyzetekről. Mások azzal kapcsolatban is aggodalmukat fejezték ki, hogy most az oldalon hirtelen mennyire megszaporodott a szabadon terjedő téves információ.

Nyilvánvaló, hogy a Facebook súlyos korlátozásáról van szó, nemcsak most, hanem a jövőre nézve is, és nemcsak Ausztráliában, hanem az egész világon.

– állítja Peter Firth, egy sydney-i lakos.

A Human Rights Watch ausztrál igazgatónője szerint a Facebook ezzel cenzúrázza az információáramlást az országban, ezt pedig „veszélyes fordulatnak” nevezte.

Észszerűtlen egy egész ország számára a hírekhez való hozzáférést elzárni egyetlen éjszaka alatt.

– állítja Elaine Pearson, állítja az igazgatónő.

Hogyan reagált az ausztrál kormány?

Ausztrália konzervatív kormánya nem tágít a törvény mellől, amelyet szerdán a parlament alsóháza is elfogadott. Az javaslatnak igen nagymértékű a pártok közötti támogatottsága, és azt csütörtökön újra megvitatják a parlamentben.

Márpedig törvénybe fogjuk foglalni ezt a javaslatot. Azt akarjuk, hogy a digitális óriások fizessenek a hagyományos hírmédia-vállalkozásoknak az újságírói tartalom közléséért

– mondta Josh Frydenberg pénzügyminiszter, hozzátéve, hogy „rajtunk az egész világ szeme”.

Frydenberg egyben azt is megosztotta a sajtóval, hogy a Facebook vezérigazgatójával, Mark Zuckerberggel is folytatott megbeszélést, amelyet „konstruktívnak” nevezett. Rámutatott arra is, hogy a Facebook a Google-höz hasonlóan tárgyalásokat folytatott az esetleges tartalom utáni fizetésről a helyi médiaszervezetekkel. Ez a tiltás szerinte a lehető legrosszabb pillanatban következett be, és igencsak rombolja a közösségi oldal hírnevét.