Miért fontosak a katonai műholdak?

1984, 1984 , miért is olyan ismerős is ez a dátum? Ja, megvan. George Orwell antiutópiájának évében jelent meg William Gibson regénye, a Neurománc. Arthur C. Clarke-hoz hasonlóan nem először bizonyult kitűnő jósnak egy sci-fi-író. Gibson könyve a III. világháború után játszódik, de ez – az általános vélekedéssel ellentétben – nem pusztította el a világot, csupán átalakította azt.

Az egymás műholdjainak levadászása és a kommunikációs csomópontok elleni ultralight (lopakodó?) gépekről végrehajtott kommandós támadások jellemezte összecsapás azelőtt véget ért, hogy a komolyabb lövöldözés elkezdődött volna.

Fotó: Shutterstock Képünk illusztráció!

De nem csak írók képesek előre látni a jövőt. Már Heinz Guderian német tábornok is megmondta, hogy a harckocsi legfontosabb fegyvere a rádió. A rádióval ritkán felszerelt, amúgy kitűnő T–34-est azért tudták sokszor kisebb és gyengébb harcjárművek is legyőzni, mert a tágabb környezetéről semmit sem tudó harckocsival szemben információs fölényben voltak. Sőt ha szigorúan vesszük, a blitzkrieg maga is az ellenségénél gyorsabban meghozott döntésekre alapozva tudott sikereket elérni.

És hogy ez az információs fölény mennyire fontos, arra talán a legjobb példa az A2/AD (anti-access/area denial)-nek, magyarul feltartóztatásnak nevezett koncepció, amellyel az orosz és a kínai vezetés helyi szinten igyekszik megtörni az amerikai katonai fölényt. Ez az elképzelés

a kommunikációs, felderítő és navigációs műholdak semlegesítésével, koncentrált elektronikai hadviseléssel igyekszik céljait elérni.

A fentieket kiegészíti az erős légvédelem, és ritkábban olyan egzotikus fegyverek, mint a hajókötelékek elleni közepes hatótávolságú ballisztikus rakéta egytonnás, hagyományos robbanófejjel (Dong Feng – 21D).

Természetesen a fenti tényt az amerikai fegyveres erők doktrínái is tükrözik. Az úgynevezett teljes spektrumú fölény része az információs fölény, majd uralom, ráadásul a shock and awe, vagy másképp lefejező csapások az ellenség parancsnoki és hírközlési lánca ellen, pontosan ugyanennek a hatásnak az elérését célozzák.

Éppen ezért a modern hadviselésben a műholdak szerepét nem lehet eléggé kihangsúlyozni. A tájékozódástól kezdve a parancsok közvetítéséig, a felderítéstől, a drónok vezérléséig, szinte mindenhez szükség van műholdakra.

Nem véletlen, hogy az ötvenes évek Il–14-es utasszállító gépének alapjaira épült, kiöregedett Il–20PP repülőgépek leváltására szánt orosz típus, állítólag

rendelkezni fog műholdellenes képességekkel is.

A 2018-ban bejelentett fejlesztésre válaszul érkezett nem sokkal később Trump fenyegetőzése, aki szerint minden egyes amerikai műholdat ért támadásra atomrakétával fog válaszolni.

Fotó: Shutterstock

Persze mindkét oldal rendelkezik műholdelhárító fegyverekkel, az Egyesült Államok például már 1984-ben, az SDI, azaz a Csillagháború terv részeként bemutatta F–15E vadászbombázóról indította műholdelhárító ASM–135 ASAT rakétáját.

Külön érdekessége a fegyvernek, hogy a Trumpéhoz hasonló szovjet reakciótól félve

végül nem állították rendszerbe,

miután a kongresszus megtiltotta, hogy űrben (azaz 100 km magasság felett) keringő eszköz ellen kipróbálják!

Fotó: Shutterstock Képünk illusztráció!

A címben szereplő kérdést megválaszolva Gibson konkrétan megjósolta a jövőt. Valószínű, hogy egy esetleges konfliktus az ellenfél felderítő, hírközlő és navigációs rendszerei elleni támadással fog kezdődni. Legyenek ezek tényleges műholdelhárító fegyverek, elektronikai hadviselés, vagy éppen számítógépes kalózkodás (hackelés), lényegében mindegy is.

A fenti célpontok elleni csapás és ellencsapás után nagy az esélye, hogy a vesztes, gyakorlatilag megvakított, fél nem fogja értékes (és nehezen pótolható) haditechnikai eszközeit kockáztatni, és a károkat minimalizálva inkább feladja a küzdelmet. Persze, inkább sose tudjuk meg.