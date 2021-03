Trükkös vándormadarak: rivalizálás helyett repülnek

Miután a minap Afrikából megérkezett a gemenci erdőbe az első fekete gólya, és elfoglalta bekamerázott fészkét, az Index felkereste a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivőjét, hogy árulja el, milyen sorrendben milyen madárfajok érkezése várható még. Orbán Zoltán szerint ez a kérdés megválaszolhatatlan: Magyarországon napjainkban jószerivel nincs már olyan hónap az évben, amikor ne lenne madárvonulás.

Ráadásul a klímaváltozás még nehezebben megválaszolhatóvá tette a kérdést, vagyis egyre inkább érvényüket veszítik az olyan szabályok, mint amilyen például az, hogy a mezei pacsirta februárban, Zsuzsanna napon szokott először megszólalni, jelezve a tavasz közeledtét. Sőt, manapság már az is szokványossá vált – amire 2005 előtt nem igazán volt példa –, hogy a fehér gólyák nálunk telelnek.

Nos, a válasz erre az, hogy azért mennek el, mert nem magyarok, hanem afrikaiak (ilyen a fehér gólya és a fecske is). És hogy miért jönnek el Afrikából?

– fejtegeti az egyesületi elnök. Tudniillik az emberekhez hasonlóan a madarak is döntéseket hoznak legfontosabb céljuk, a szaporodás érdekében, és ezt a célt több úton-módon tudják érni. Jó vagy rossz megoldás nem létezik, csupán hatékony és kevésbé hatékony. Olyan ez, mint az emberi felfedező vágy: az emberiség utazókkal, kalandorokkal, felfedezőkkel, űrhajósokkal tágítja életterét, a madarak esetében pedig úgy működik ez a mechanizmus, hogy egy fajon belül száz fiatal madár közül kilencvenöt az elvárható, szokásos módon viselkedik, és ők biztosítják a faj stabil túlélését, miközben mindig akad köztük öt olyan egyed, amelyik felfedező vérrel van megáldva, és útra kel. Az a lényeg, hogy ezek a próbálkozó egyedek képesek tágítani a faj elterjedését.

A napjainkban ismert madárvonulási rendszer egyébként tízezer évvel ezelőtt kezdett kialakulni, amikor az északi féltekén véget ért a jégkorszak, és hatalmas területek váltak lakhatóvá. Külön érdekesség, hogy a ma elfogadott géncentrum elmélet szerint ráadásul a madarak ugyanazon az útvonalon haladnak és ugyanoda, ahol és ahova az őseik valaha elindultak.

Ezek az útvonalak pedig nem rövidek, jelentős fizikai megpróbáltatást jelentenek, és a vándormadarak egészen elképesztő teljesítményekre képesek – magyarázza Orbán Zoltán. Minderre napjainkban derül csak igazán fény, amikor a repülési adataikról korszerű jeladók szolgáltatnak információt.

Csak egy példa: mára kiderült, hogy

A közepes termetű vízimadarak pedig akár tízezernél is több kilométer megtételére is képesek egy hét leforgása alatt.

Mindehhez azonban rengeteg energiára van szükségük, amit a vonulás előtt úgynevezett hiperevéssel biztosítanak maguknak: ilyenkor a napi ételszükségletük többszörösét veszik magukhoz, és a zsír formájában felhalmozott felesleget égetik el a vonulás idején.

Repülő zsírraktárak

A sivatagok, tengerek és óceánok felett átvezető, akár több ezer kilométer széles vonulási útvonalak a rossz idő periódusokhoz hasonlóan táplálkozás deficites területek, amit a madarak csak a belső energiatartalékaik segítségével küzdhetnek le, ezért a vonuló fajok évente kétszer (ősszel és tavasszal) vonulást megelőző „hízókúrát” ütemeznek be maguknak. A hosszú távú vonulás megkezdése előtt a madaraknak a táplálék mennyiségétől, a konkurenciától és az időjárási viszonyoktól függően akár több hetet is zsír felhalmozására kell fordítaniuk. Ilyenkor a hormonális szabályozásuk „hiperevést” (hyperphagia) vált ki, aminek köszönhetően egy-két hét alatt akár a saját testtömegüknek megfelelő mennyiségű zsírt halmoznak fel a testükben – azaz igen rövid idő alatt megduplázzák a testsúlyukat. A tartalékenergia-forrás azért zsír, mert ennek lebontása, energiává alakítása sokkal gazdaságosabb, mint a szénhidrátoké vagy az izomfehérjéké. Sok madár ebben a hízási időszakban az étrendjén is változtat, ősszel nagyon sok rovarevő tér át részben vagy egészen a magas cukortartalmú bogyós gyümölcsök fogyasztására, tavasszal pedig akár a nektárfogyasztásra.

