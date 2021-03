A Microsoft állítólag felvásárolná a Konamit és a Segát

Ismét lábra kelt a szóbeszéd, hogy a Microsoft felvásárolná a Segát. A lépés hátterében állítólag az áll, hogy nagyon roszul állnak a redmondiak játékkonzoljának eladásai a szigetországban: február utolsó hetében mindössze 1508 Xbox X és 10 Xbox One talált gazdára Japánban, ezzel szemben a konkurens Sony PlayStation 5-ből 34 ezer, a piacot vezető Nintendo Switchből 78 ezer kelt el.

A Sega több évtizede üzleti kapcsolatban áll a Microsofttal és pár évente mindig felröppen a hír a felvásárlásról. A japán cég már túl van igazi aranykorán és jelentős játékkonzolos tudás és történelem kerületne vele a Microsoft berkein belülre.

Fotó: Future Publishing / Getty Images Hungary Az új Xboxért nem kapkodtak Japánban

Szintén felmerült a Konami felvásárlása, amivel komolyabb intellektuális tulajdonok, mint a Silent Hill vagy a Metal Gear sorozat kerülhetne Xbox fennhatóság alá. Bármelyik felvásárlás jelentősen növelné a Microsoft-márka vonzerejét Japánban és a világon. Satya Nadella Microsoft-vezér és az Xbox divíziót vezető Phil Spencer korábban azt is egyértelművé tették, hogy felvásárlásokat látják járható útnak a játékkonzoljuk megerősítéséhez.

Utóbbi irányt mutatja, hogy napokban 7,5 milliárd dollárért felvásárolták az id Software-t és a Bethesdát is birtokló ZeniMax Mediát, amivel az Elder Scrolls, a Fallout és a Doom sorozatok is exkluzív játékok lehetnek Xboxon.

[forrás: Cnet, NotebookCheck]