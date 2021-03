Megint lecsaptak az ufók az amerikai haditengerészetre

A Freedom of Information Act (FOIA), azaz az információ szabadságáról szóló törvény nyomán újabb és újabb hivatalos és katonai ufóészlelésekről értesült a sajtó az Egyesült Államokban. A legújabb feltárt eset azonban jelentősen eltér a korábbiaktól.

A klasszikus besorolás szerint eleinte három, majd öt kategóriába sorolták az ufóészleléseket az úgynevezett Hynek-rendszer alapján. Az első típusú közeli találkozás egy nagyjából 100 méterről saját szemmel észlelt tárgyat jelent, a második valamilyen hátrahagyott fizikai nyomot, a harmadik ufonauta, azaz idegen lény észlelését, a negyedik a megfigyelő elrablását, míg az ötödik közvetlen kapcsolatot, vagy kommunikációt az idegenekkel. Mondjuk a fentiek értelmében Steven Spielberg híres filmje, a Harmadik típusú találkozások rossz címet kapott, a történet ugyanis egy ötödik típusú közeli találkozóról szól kommunikációval, meg minden.

Egy szó, mint száz, a 2019. július 14-én kezdődött bizarr eseményekről a Drive számolt be egy meglehetősen hosszú és bizonyítékokkal rendesen megspékelt cikkben. Az örök szkeptikusok már itt elkezdik feltenni a kérdéseiket: mennyivel növeli egy teljesen bizarr történet hitelességét, hogy valós hajónapló-bejegyzésekkel és grafikákkal van teletűzdelve? Arról nem is beszélve, hogy mennyire meglepő a US Navy modern rakétás rombolóin a kézzel vezetett hajónapló.

A nyilvánosságra került történet szerint a fenti dátumon este tíz óra körül rossz látási viszonyok közepette szabad szemmel észleltek (!) két, a hajóhoz közel repülő tárgyat,

amit következetesen UAV-nak, azaz drónnak írtak le.

Az Arleigh Burke osztályú USS Kidd aktivizálta a hajófedélzeti tengerészeti és egyéb fotómegfigyelési csoportját (Ship Nautical Or Otherwise Photographic Interpretation and Exploitation – SNOOPIE). A rajzfilmkutyára és a szaglászásra, sunnyogásra egyszerre utaló vicces és árulkodó név olyan, fényképezőgépekkel, kézi videófelvevőkkel felszerelt hírszerzőket jelent, akiknek az ismeretlen kapcsolatok, érdekes események és egyéb, fontosnak tűnő tárgyak azonnali rögzítése a feladatuk.

Visszatérve az eseményre a „drónok” észlelése után a Kidd, majd a kötelék többi rombolója is kikapcsolta aktívan sugárzó eszközeit, ami logikus reakció egy nyilvánvalóan információt gyűjtő, ismeretlen eredetű tárgy közelében. Ez az emission controlnak, EMCOM-nak nevezett állapot nagyban hozzájárult egyébként 2017-ben a két, hasonló osztályú rombolót érintő hajóbalesethez, ugyanis azok is ennek az elsötétítésnek megfelelő állapotban hajóztak. Az eleddig csak érdekes események azonban váratlan fordulatot vettek, amikor az egyik romboló piros villogó fényről számolt be, a másik pedig azt jelentette, hogy manőverezése közben

az egyik tárgy megállt a helikopterleszálló fedélzet felett, és fehér fényt bocsátott ki.

Az egész esemény 90 perccel később, este fél tizenkettőkor váratlanul véget ért, és a drónok eltűntek.

Másnap este fél kilenc után újrakezdődött a „műsor”, de ekkor már akár hat drón is körbevett egyes hajókat. A közelben hajózó luxus-óceánjáró Carnival Imaginationről is látták a drónokat, és rádión jelezték a hadihajóknak, hogy nem tőlük indultak.

A megnövekedett számú észlelés miatt a hajónapló szűkszavú bejegyzése szerint aktiválták az Mk87-eseket. Mivel ezen a néven több rendszer is található a hajón (!), a szöveg valószínűleg a Mark 87 elektrooptikai tűzvezető rendszerre vonatkozott, amely egy nagy méretű, infravörös és optikai szenzorokal jócskán ellátott torony a hajóhíd fölött. Az este és rossz látási viszonyok mellett megjelent azonosítatlan tárgyak miatt ez ismét egy teljesen logikus lépés volt. A vadul manőverező, emelkedő, süllyedő drónok sokszor átrepültek a hajók felett, ám meglepő módon

egy hadihajó sem próbált ellenlépéseket tenni a három órán (!) keresztül tartó zaklatás ellen.

Felmerül a kérdés: milyen parancsra vagy eddig eltitkolt doktrínára utal az a tény, hogy konkrétan a hadihajók legbelső védelmi zónájába repülő ismeretlen tárgyakra, ráadásul egy nemzetközileg (el)ismert amerikai tengeri lőtér közvetlen közelében nem nyitottak tüzet? És még mielőtt valaki megkérdezi, nemzetközi vizeken bekapcsolt azonosítóval, fegyvertelenül közelítő orosz gépre ez akkor sem vonatkozik, ha történetesen annak pilótája is megszegett jó néhány szabályt, egész pontosan azért, mert annak a tűzkiváltásnak ismertek a következményei.

A másnap megindított hivatalos nyomozás, amely szintén részletesen végigkövethető az eredeti cikkben, nem hozott eredményt, az érintett drónok repülési ideje és manőverei

egyetlen ismert eszközre sem utaltak.

A nyilvánosságra hozott e-mailek néhány nappal az incidens utánig követik a vizsgálatot, azután váratlanul és az eredmény ismertetése nélkül megszűnnek.

A hírről tájékoztató Daily Mail azzal a rendkívül fontos információval egészíti ki a hírt, hogy az egyik szemtanú szerint a tárgyak a már jól ismert, Tic Tac alakú repülőeszközök voltak.

Egy katonai szakértő számba vette a drónok származásának kérdését is.

Amerikai eszközökről van szó. Ez azt jelentené, hogy valamelyik amerikai állami szerv a többi szervezet elől is eltitkolt fejlesztéseket folytat. Luis Alizondo, egy korábbi, ufóészleléseket végző állami szervezet vezetője szerint ha lenne ilyen amerikai program, ő tudna róla.

Ha a vetélytársak ekkora technológiai előnyre tettek volna szert, az lenne minden idők legnagyobb hírszerzési buktája, azonban ennek is meglehetősen kicsi az esélye manapság. Tényegesen idegen technológiáról van szó. Ha James Cameron egyik kevéssé ismert filmjében, a magyarul A mélység titkaként ismert Abyssban ábrázoltakat vesszük alapul, akkor a tenger mélyén létezhet egy idegen civiliáció. Ez megmagyarázná azt is, hogyan tűntek elő és el olyan gyorsan ezek az eszközök. Vagy esetleg ténylegesen a világűrből jöttek.

Ami biztos, hogy a SNOOPIE-knak, a passzív szenozoroknak, sőt a közeli, partra telepített radaroknak köszönhetően a haditengerészet parancsnokságának bőséges mennyiségű információ áll a rendelkezésére, és továbbra is érvényben van az a Trump elnök által meghozott utasítás, amely alapján rövidesen az összes amerikai állami szervezetnek nyilvánosságra kell hoznia ufóészlelésekkel kapcsolatos adatait. Már nagyon kíváncsian várjuk!

(Borítókép: Az amerikai haditengerészet fegyverzete és fedélzeti felszerelése az Arleigh Burke osztályú irányított rakétapusztító USS Gravelyn Gdyniában, Lengyelországban. Fotó: Michal Fludra / NurPhoto / Getty Images)