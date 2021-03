A magyar gamerek fele nő

Nálunk kiegyensúlyozottak az arányok, de Amerikában több férfi szórakozik videójátékokkal. A koronavírus járvány itt is mindent felforgatott: a lezárások miatt tömegek fordulnak a játékokhoz.

A haza közvéleményben az a kép él, hogy a videojátékosok többnyire otthon ülő, egészségtelen életmódot élő, fiatal fiúk, holott a játékosok fele nő és több, mint harmada 40 év feletti – derül ki egy új országos, reprezentatív kutatásából.

Az LG Magyarország által készíttetett felmérés célja az volt, hogy rávilágítson a gamerekkel kapcsolatos sztereotípiák pontatlanságára és megmutassa a játékosok sokszínűségét.

Az eredményekből egyértelműen visszaköszöntek az előítéletek: videojátékokkal nem játszó válaszadók 86 százaléka inkább férfinak képzeli el a játékosokat, 77 százalékuk pedig inkább fiatalnak. A sztereotípia, hogy a videojátékosok magányos, otthonülő emberek, akik nem sportolnak, a játékon kívül nincs hobbijuk, nem szívesen utaznak, illetve nem figyelnek oda a táplálkozásukra és a megjelenésükre.

A játékosok is ezt gondolják magukról

Mint kiderült, a hazai gamerek legnagyobb arányban mobilon játszanak, csak ez után következnek a laptopok és asztali számítógépek, a konzolok pedig a harmadik helyet foglalják el. A játékosok 46 százaléka az, aki csak egyféle eszközön játszik – a válaszadók többsége tehát többféle eszközt is használ erre a célra.

A kutatásban az LG átlagos játékosoknak nevezte azt a csoportot, amelynek tagjai az elmúlt évben biztosan játszottak valamilyen videojátékkal. Az ő véleményük a gamerek neme és életkora tekintve hasonlít a nem játékosokéhoz: a válaszadók 88 százaléka inkább férfinak képzeli el a gamereket, 84 százalékuk pedig inkább fiatalnak gondolja őket. Az átlagos játékosok már kevésbé gondolják magányos és egészségtelenül élő embereknek őket, azonban még mindig inkább ilyen irányba tolódik a játékosok megítélése ebben a csoportban is.

Az aktív játékosok csoportját a kutatás eredményeinek kiértékelésekor azok alkották, akik a videojátékozást fontos időtöltésnek tartották az elmúlt egy évben. Érdekesség, hogy

az ő gondolkodásuk a leginkább sztereotip

a saját csoportjuk nemét és életkorát illetően: a válaszadók 92 százaléka inkább férfinak gondolja a gamereket, 84 százalékuk pedig fiatalnak tartja őket. Bár az egyéb területeken (sport, bulizás, társaságkedvelés, mozgalmas életmód) ők gondolkodnak a legkevésbé sztereotip módon a játékosokról a három csoport közül, még e csoport tagjainak többsége is inkább tartja otthonülőnek a játékosokat.

Ugyanúgy élünk

A videojáték tehát a játékosok és a nem játékosok szerint is a fiatalok és a férfiak hobbija. A valóságban azonban a férfiak és nők aránya közel egyforma a gamerek körében hazánkban. A 18-29 évesek aránya 28 százalék, a 30-39 éveseké 33, a 40 éves vagy annál idősebb játékosok aránya pedig 39 százalék volt a megkérdezett átlagos játékosok körében. Az aktív játékosok esetében hasonlóak az arányok: a válaszadók 37 százaléka 18-29 éves, 31 százaléka 30-39 éves, 32 százaléka pedig 40 éves vagy idősebb. Az átlagos játékosok körében

a férfiak és nők aránya közel azonos

(49 és 51%), és az aktív játékosoknál sem tolódnak el drasztikusan ezek az arányok (férfiak: 58%, nők: 42%).

Bár más gamereket magányosnak és otthonülőnek látnak, a játékosok – legyen szó hétköznapi vagy aktív gamerekről – magukról mégis azt gondolják, hogy társaságkedvelőek,

szeretnek utazni, a játékon kívül is vannak hobbijaik és fontos számukra a külső megjelenésük.

A játékosok és nem játékosok nagyon hasonlóan vélekednek magukról – legyen szó táplálkozásról, sportról, bulizásról, társasági életről, utazásról, jövőbeli tervekről, hobbikról, megjelenésről vagy barátságról. A kutatás eredményei alapján az egyetlen látható különbség, hogy az egészséges táplálkozást tekintve a nem játszóknak, míg a hobbik számát tekintve a játékosoknak van pozitívabb önképe – azonban ez sem kiugró eltérés. A valóságban tehát gamerek és nem gamerek hasonlóan élnek, és hasonlóan gondolkodnak magukról.

Amerikában tényleg több a férfi játékos

Ami a nemzetközi összehasonlításokat illeti, a Statista nevű statisztikai oldal méréseit figyelembe véve, az Egyesült Államokban, a világ legnagyobb videójátékot fogyasztó országában ez az arány némileg hangsúlyosabban a férfi gamerek javára dőlt el – bár a gyengébb nem itt is erőteljesen képviseltette magát. Az évezred első éveiben ez az arány sokkal hangsúlyosabb volt: 2006-ban például 62 százalék volt a férfi és 38 százalék a női gamerek aránya. A nők aztán ezt kezdték kicsit ledolgozni: 2014-re a 48 százalékot is elérték, hogy aztán ismét fokozatosan kissé visszaszoruljanak.

Ezt követően ismét a férfiak felé kezdett billenni a mérleg: 2019-ben még 54-46 százalék volt az arány. 2020-ban, a pandémia első évében a gamer hímek ismét belehúztak és 59 százalékra nőtt az arányuk. Valószínűleg ez emiatt is lehetett (és ez a tendencia minden bizonnyal idén is jellemző), hogy a férfiak most nagyobb arányban maradtak otthon a karantén miatt.

Koronavírus és játékipar

A világjárvány a játékok piacát is teljesen átrajzolta. A korlátozások, sok esetben kijárási tilalmak alatt - nemüket és életkorukat tekintve is - széles tömegek fordultak a játékos időtöltéshez.

Markáns különbségek van – szintén a Statista nevű oldal mérései alapján - az Egyesült Államok videójátékkereskedelmében az elmúlt évek, illetve a 2020. év végi időszakát (amikor a legmagasabbak a bevételek) értékeit összehasonlítva. Alapvetően az igaz, hogy a játékipar fokozatosan növekvő tendenciát mutat a bevételek tekintetében, viszont míg 2017 decemberében a teljes bevétel 3,34, volt addig 2019 szeptemberére (amely abban az évben a legnagyobb bevételt produkáló hónap volt az Amerikában) „mindössze” 3,93 milliárd dollárra ugrott.

2020-ban, a járvány első évében viszont egészen páratlan értékeket produkált a videójátékipar az Egyesült Államokban: már júliusban (miközben nyáron jellemzően hatalmas pangás van ebben az iparágban az eladások tekintetében) 3,59 milliárdra ugrott az összbevétel értéke, míg decemberben ez már 7,7 milliárd (!) ami

nagyjából a duplája

az előbb említett 2019-es, addig mért legmagasabb értéknek. Természetesen, ezt a páratlan decemberi rekordeladást az új konzolok (PS5 és Xbox Series X) megjelenése is befolyásolta, de a 2020 július óta tartó – szintén elképesztő – értékeket még nem, hiszen csak 2020 novemberében kerültek piacra az új masinák. Mindebből arra lehet következtetni, hogy idén a jelenlegi – még súlyosabb – harmadik hullám közepette a videójátékipar még komolyabban fog tarolni.