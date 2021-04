Csaló hirdetésektől hemzseg a Facebook és a Google

A Which? nevű fogyasztóvédelmi oldal friss felmérése szerint a Google a neki bejelentett csaló hirdetések 34 százalékát nem távolította el, míg a Facebook 26 százalékát. Amikor a BBC rákérdezett az ügyre, mindkét vállalat közölte, hogy eltávolította a csalárd hirdetéseket, amelyek tiltva vannak a platformjaikon. A Which? szerint azonban „proaktívabb megközelítésre lenne szükség”.

A jelentés azt is megállapította:

Még régen, évekkel ezelőtt az magánjellegű projekt során megkeresett egy külföldi marketinges cég, hogy jelentessünk meg egy reklámcikket, amely átlinkel egy orosz fizetős párkereső oldalra. Miután megvizsgáltam az oldalt, elég hamar rájöttem, hogy az egész csak átverés, a tényleges női profilok helyett ugyanis olyan topmodellek arcait lehetett látni, akiknek valószínűleg fogalmuk sem volt, hogy az arcképüket kamuhirdetésekre használják fel, pusztán azért, hogy a magányos férfiak tömegei fizessenek elő a szolgáltatásra. Rögtön felmondtam az egészet, nyilván az etikátlansága miatt, illetve az is felmerült bennem, hogy ha nem veszem észre, akkor a Google is felbontja velem az AdSense szerződést, mert átverős hirdetéseket jelenítünk meg.

- meséli tapasztalatairól Tamás.

Ehhez képest egy nap sem kellett hozzá, és ugyanennek a portálnak a reklámja több helyen is megjelent nálunk a Google AdSense rendszeren keresztül. Próbáltam manuálisan kigyomlálni a rendszerükben, hogy legalább ne égessem be a saját portálomat, de teljesen még így sem sikerült. Később fedeztem fel, hogy az AdSense egyébként is tele van hasonló kamureklámokkal, igazi szélmalomharc küzdeni ellene.