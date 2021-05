A PowerPoint betiltásával nőtt a hatékonyság az Amazonnál

Még a legkomolyabb területeken is vannak trendek, divatos irányzatok, legyen szó akár orvostudományról, haditechnikáról, vagy éppen az üzleti életről. A bemutatók egyszerű megtartását lehetővé tévő Microsoft PowerPoint a kilencvenes években terjedt el az állami és civil szervezeteknél egyaránt, és külön érdekessége a történetének, hogy a bevált módszerekhez ragaszkodó fegyveres erők a mai napig a korai időszak vizuális elemeit használják, így az

élénktürkiz háttér előtti piros szövegek

mindmáig egyedi és összetéveszthetetlen megjelentést adnak a legtöbb NATO-ország hadseregében készült ppt-knek.

Azonban nem minden beidegződés állja ki az idők próbáját. Legendás prezentációi során Steve Jobs is bemutatta, elég egyetlen szót kivetíteni, hogy az ember beindítsa a hallgatóság fantáziáját, vagy irányítsa figyelmét. A globalizációval és a gigavállalatokká növekvő multikkal azonban a meetingek száma és időtartama is elszabadult. Az Inc. cikke szerint az értekezletek átlagosan már a menedzserek munkaidejének felét teszik ki, amelyeknek ráadásul egyharmada teljesen értelmetlennek bizonyul az adott vezető szempontjából.

Ezt a helyzetet elégelte meg a hatékonyságra akár dolgozói egészsége árán is ügyelő

Jeff Bezos, miután megtiltotta a PowerPoint használatát a meetingeken.

Ehelyett, közel ötven évet visszaugorva az időben, a résztvevők nyomtatott formában, az értekezlet elején megkapják meg és olvassák át a döntéshez szükséges információkat. Mivel egy előadás során az információ terjedési sebessége a beszélő tempójához igazodik, és legtöbbünk

gyorsabban olvas, mint beszél,

az előbbi megoldás legalább kétszer gyorsabb, mint a powerpointos. Ráadásul, a jelenlévők kollégái elég, ha elolvassák az átadott anyagot, nem kell kollégájuk beszámolóját meghallgatniuk egy újabb meetingen.

Az Inc. újságírója szerint a program eltávolításával az a széles körben ismert mellékhatása is megszűnik, amely miatt már több helyen is korlátozták használatát, ez pedig a szervezeti intelligencia hanyatlása. A felesleges meetingek megszüntetésével, és a sokkal hatékonyabb, nyomtatott vezetői összefoglalók használatával Bezos lényegében 25 százalékkal növelte cége hatékonyságát.

A fentiekkel kapcsolatban mindössze az az egyetlen kérdés merül csak fel az egyszeri újságíróban, hogy ehhez miért kell papírt használni? Bár valószínű, hogy a választ a hackertámadások miatti titkolózásban kell keresni.