Súlyos problémákat okoz az uniszex fizikai felmérés az amerikai hadseregben

Egy héten belül két cikkben is foglalkozott a korábbi katonai fizikai alkalmassági tesztet a ATPF-et (Army Training Physical Fitness Test) éppen hét hónapja felváltó Army Combat Fitness Test okozta problémákkal a Military.com. Az új próba egységes követelmény táblázatot vezetett be a korábbi teszt életkor és nemek szerinti rendszere helyett. Az elképzelés már kialakítása közben is súlyos kritikákat kapott, és a többszöri módosítás után bevezetett 3.0-s verzió is folyamatosan súlyos támadások kereszttüzében áll, elsősorban egészségkárosító hatása miatt.

Eleve felmerül a kérdés, kinek jutott egyáltalán eszébe, hogy a fizikai teljesítőképességet jelentősen befolyásoló életkortól és (horribile dictu!) születési nemtől független fizikai értékelési rendszert vezessen be? Mi indokolja, hogy egy 22 éves, 90 kilós férfit és egy 55 éves, 49 kilós nőt ugyanannak a fizikai terhelésnek vessenek alá?

A példák szándékosan szélsőségesek ugyan, de amint Lisa Beum őrnagy példája is mutatja egyáltalán nem túlzóak. A katonai akadémiát 2009-ben elvégzett hölgy mostanra a harmincas évei közepén jár, és katonai karrierje során szolgált a katonai rendőrségnél, a 82. ejtőernyős hadosztály társadalmi kapcsolatok részlegénél, jelenleg a West Point kiberhadviselési központjánál van állományban. Puhánynak tehát nehéz lenne nevezni az alacsony, de sportos, 158 centis magasságához 53 kilós hölgyet. Szervezetét azonban az elmúlt 7 hónap alatt annyira megviselték az új fizikai tesztek, valamint az azokra való felkészülés, hogy tartós hátfájdalmai vannak és meddővé vált.

Fotó: Jonathan Perdelwitz / U.S. Army National Guard Katonanők küzdelme a 36 kilós szánnal. Bár a fénykép beállítása hízelgő, és közel egyenlő állást mutat, a legközelebbi alacsony szőke hölgy szemlátomást nagyon küzd, és teljes testsúlyát beleadva, nyújtott karral próbálja teljesíteni a feladatot, miközben jócskán lemaradt.

Az ACFT új elemei egy 36 kilós szán ötször(!) 50 méterre elhúzásából, egy 4,5 kilós medicinlabda minimum 5 méterre történő eldobásából, valamint 56 és 136 kilós súly háromszori felemeléséből állnak. Az ezt bemutató honlap részletes és logikus magyarázatot ad arra, hogy mely izomcsoportokat használják az egyes gyakorlatok és milyen katonai feladatok során lehet rájuk szükség.

Az elképzelést a szintén nemrégiben kiadott PAM 525-3-1, Multi-Domain Operations, azaz a „Több területen zajló katonai műveletek” című doktrína rögzíti. Ezen katonai „kézikönyvek” a fegyveres és egyéb küzdelmek megvívásának különböző módozatait taglalják részletesen, nagyjából a hadsereg Bibliájának tekinthetőek. Ez utóbbi kiadvány részletesen kifejti, hogy a korábban úgynevezett támogató pozíciókban dolgozó katonák bármikor harci helyzetekben találhatják magukat, sőt több esetben már találták is magukat, ezért a harcoló alakulatokénak megfelelő, egységes követelmények vonatkoznak rájuk.

Ha a gender és életkor semleges fizikai teszt gondolatát valamilyen ideológia generálta elképzelés ösztönözte, akkor az kicsit olyan, mint a cári hadseregtől mindenben eltérni igyekvő fiatal Vörös Hadsereg, amelyik az egyenlőség nevében

eltörölte a katonai rendfokozatokat,

csakhogy néhány évvel később közkívánatra visszaállítsa azokat. Ha pedig emberi erőforráshiány miatt küldik a szakácsokat, a PR-osokat, az írnokokat, a jogászokat, a logisztikusokat, sőt a főtiszteket a csatamezőre, nos akkor nemcsak az amerikai hadsereg van nagyon nagy bajban, hanem az egész nyugati világ. Pláne úgy, hogy az egészségük védelmében a civil beosztásban dolgozóknak legtöbb helyen 20 kilogrammnál nehezebb tárgyat felemelniük sem szabad, míg a katonáktól akár 136 kiló háromszori felemelését is elvárják rendszeresen, mindentől függetlenül.

Természetesen vannak, akik védik az új rendszert. A Ranger School különleges műveleti iskoláját elvégzett két női tiszt, Shaina Coss és Kristen Griest századosok természetesen kiálltak az egységes felmérés mellett, de Beum joggal teszi fel a kérdést, érdemes-e a valóban válogatott egységekhez szükséges egységesített követelmények fenntartása az egész hadseregben néhány pozíció miatt? Avagy szenvedjen szó szerint egy egész hadseregnyi nő, azért, hogy néhányan jól tudjanak teljesíteni?

Fotó: Sarah D. Sangster / U.S. Army Vajon mi lesz a kísérlet eredménye? Valószínűleg visszahozzák a nemenként eltérő követelményeket, vagy súlyos következmények várhatóak.

Mindezeken túl a jelentések szerint – és várható módon – a nők felének súlyos gondjai vannak a jelentős súlyok megmozgatását követelő teszt teljesítésében, míg a férfiak esetében ez az arány csak 1-5 százalék.

Az egységes követelmény rendszer bevezetése azért is nehezen megmagyarázható, mert a modern hadseregben a harcolók és a jellemzően logisztikai kiszolgálók aránya akár 1:10-hez is lehet, azaz egyetlen darab harcoló katonára tíz olyan is juthat, aki nem vesz részt közvetlenül a harcban. Ezért nehéz terhek megmozgatásával legfeljebb a logisztikusokat is ideszámolva legfeljebb 20-30 százalékuk szembesül. Az egy dolog, hogy Irakban, megfelelő célpont híján tüzér egységek is hajtottak végre gyalogos, például őrjáratozási feladatokat. Az meg egy másik, hogy mennyire célszerű más területekre kiképzett katonákat kvázi ágyútölteléknek használni, és egységes fizikai követelményeket megkövetelni tőlük. Mondjon bármit is a kézikönyv.

Az már csak a hab a tortán, hogy az egységes teszthez szükséges speciális felszerelés, valamint a felkészítésigényes felügyelet miatt az új erőnléti felmérés logisztikai költségei is nagyságrendekkel magasabbak, mint a korábbi, saját súlyt használó fizikai teszté. Hadseregek, de különösen az amerikai hadsereg, már több olyan szociológiai feladatot megoldottak, amelyek úgy tűntek kőbe vannak vésve. De a biológiával még ők sem bírhatnak.