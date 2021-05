Nézzen fel az égre szerdán, gyönyörű lesz

Szuperhold lesz látható az égen május 26-án, szerdán. A Föld bizonyos részein emellett teljes holdfogyatkozás, valamint vöröshold-jelenség lesz látható majd, de sajnos Európa ez utóbbiakból most kimarad.

Szuperhold akkor fordul elő, ha a holdtölte és az égitestnek a földhöz való közelsége egybeesik. Vagyis: ha az égitest pont akkor tartózkodik a legközelebb a Földhöz, amikor épp telihold van.

A két tényező következtében ekkor tűnik látszólagosan a legnagyobbnak, valamint legfényesebbnek a Hold a Földről nézve.

Az átlagos holdtöltéhez képest a Hold nagysága ilyenkor látszólag 7 százalékkal nő meg, fényessége pedig 16 százalékkal erősebb. A jelenség eltérő gyakorisággal fordul elő: van, amikor évente többször is megfigyelhető, de arra is volt példa, hogy egy év alatt egyszer se volt. Idén egyébként egyszer, februárban már volt szuperhold.

Teljes holdfogyatkozás akkor történhet meg, amikor a Holdat a Föld teljesen eltakarja a Nap elől. Ez nem összekeverendő a részleges és penumbrális holdfogyatkozásokkal, amelyek gyakrabban előfordulnak, és amelyeknél nincs teljesen árnyékban a hold.

Ennél a jelenségnél ráadásul az is számít, hogy a Földnek melyik pontján vagyunk akkor, amikor épp a Hold bekerül a Föld árnyékába. Május 26-án nálunk akkor még sajnos pont nappal lesz, így a jelenség csak Ázsia keleti partvidéke és Amerika nyugati fele közt lesz megfigyelhető.

Vöröshold-jelenség jellemzően szintén teljes holdfogyatkozásokkal együtt fordul elő, mivel ezt is az váltja ki, hogy a Föld bekerül a Hold és a Nap közé. A jelenséghez az is hozzájárul, hogy a napfényben a látható fény több színe is megtalálható.

Ezek közül a vörös képes áthaladni a Föld légkörén, a kék fényt – amely miatt például az eget is kéknek látjuk – viszont megszűri az atmoszféra. Emiatt pedig aztán a Hold vöröses színt ölt magára.

A vöröshold-jelenségből és a teljes holdfogyatkozásból tehát egyelőre kimaradunk. Viszont közel egy év múlva, 2022. május 15–16-án ismét lesz teljes holdfogyatkozás és vöröshold is, és akkor Európából is látni lehet majd ezeket. Vörös holdat legutóbb 2019 elején lehetett látni Magyarországon.