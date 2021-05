Tavaly írtunk róla, hogy a Ubisoft nevű francia székhelyű játékkiadót rendkívül súlyos

szexuális zaklatással, visszaélésekkel és egyéb munkahelyi visszaélésekkel

kapcsolatos vádak is érték. Bár nem sokkal a botrány kirobbanása után magas rangú vezetőket rúgtak ki és később a jogi eljárás is megindult, belső források továbbra is rámutatnak az elszámoltathatóság hiányára a mérgező kultúráról szóló tavalyi jelentések óta.

Ubisoft játékok (Forrás: Ubisoft)

Még csak most indulnak a jogi eljárások

A Télégramme című francia újság május elején közzétett vizsgálatából derült ki, hogy a zaklatási ügyekkel kapcsolatban a jogi eljárások első hulláma ebben a hónapban indul. A kollektív keresetet a Solidaires Informatique Jeu Vidéo, a játékipari dolgozók szakszervezete vezeti, amely korábban tanúvallomások benyújtására szólított fel a Ubisoft elleni ügy felépítéséhez.

A Ubisoft mérgező kultúráját célzó vádhullám óta, amely a HR-osztályok komoly működési zavaraira is rámutatott, a vállalat megpróbált változtatásokat eszközölni, de úgy tűnik, hogy ezeknek hatása egyelőre minimális – számolt be a Télégramme.

Cécile Cornet HR-igazgató, aki a vádak nyomán 2020 júliusában más Ubisoft-vezetőkkel együtt lemondott, csak most távozott a cégtől, helyét Anika Grant személyzeti vezető veszi át, aki korábban három évet töltött az Ubernél. A Ubisoft korábban Raashi Sikka-t nevezte ki a globális sokszínűségért és befogadásért felelős alelnöknek, aki szintén az Ubertől érkezett.

A falazó HR-sek továbbra is a helyükön vannak

A Ubisoft társadalmi és gazdasági bizottságának egyik választott képviselője azonban azt mondta, hogy „nem várnak semmit ezektől a kinevezésektől”, mivel

a zaklatási ügyeknek falazó HR-esek még mindig a pozíciójukban vannak.

A zaklatási vádak középpontjában álló férfiak közül néhányan szintén még mindig a munkahelyükön vannak, például Florent Castelnérac, aki a Ubisoft tulajdonát képező Nadeo vezetője, és akit egy tucatnyi alkalmazott vádolt meg zaklatással. A szakszervezet egyik képviselője szerint a vezetőség „védi őt”. A másik ilyen „elmozdíthatatlan” vezető a Ubisoft szingapúri igazgatója, Hugues Ricour, aki novemberben lemondott, de Linkedin-profilja szerint még mindig a Ubisoftnál dolgozik egy másik pozícióban.

Tovább zaklatnak, mint ha mi sem történt volna

Kanadában állítólag „semmi sem változott” Christophe Derennes (aki történetesen a cégvezető Yves Guillemot unokatestvére) 2020. júliusi kinevezése óta, mondta egy forrás a Le Télégramme-nak. Ráadásul, azóta még

újabb zaklatási eseteket is jelentettek,

de azokat, akik jelentették a problémákat, 2020 decemberében félreállították.

A dolgozói csoportok kezdeményezéseket terjesztettek elő, hogy megpróbáljanak segíteni a válság megoldásában, többek között pozitív intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy több nőt vegyenek fel a Ubisoftnál. Az ötlettel azonban a vezetőség nem foglalkozott.

A cégnél végrehajtott változások között szerepel, hogy a cég nemrég átdolgozta a magatartási kódexét, amely eddig nem említette a zaklatást, mint „nem tárgyalható tilalmat” a játékipari dolgozók szakszervezetének (STJV) egyik választott képviselője szerint. Az új változatot idén nyáron teszik közzé.

A válságot követően a személyzet 20 000 tagja félnapos képzésben részesült, a vezetők pedig a felelősségre vonhatóságra összpontosító, továbbfejlesztett foglalkozásokon vettek részt.

Úgy érzékeljük, hogy [a vezetőség] szeretné maga mögött hagyni a 2020 nyarán kezdődött válságot, mivel az kockázatot jelent a csoport tartósságára nézve. A képzéseket azonban rendszeresen meg kell újítani, és az új munkatársaknak is fel kell ajánlani. Egyelőre nem foglalkoznak ezzel a kéréssel.

– mondta egy forrás.

A Ubisoft vezetősége cáfol

A Ubisoft szóvivője a következő hivatalos választ adta az üggyel foglalkozó GameIndustry.biz oldalnak:

Több hónap alatt a Ubisoft jelentős szervezeti változásokat hajtott végre a belső folyamatokban és eljárásokban, hogy biztonságos, befogadó és tiszteletteljes munkakörnyezetet garantáljon a csapat minden tagja számára.

A szóvivő számos intézkedést sorolt fel, amelyeket a kiadó hozott, az összes vád külső vizsgálatától kezdve az anonim bejelentő eszközökön át a megfelelő munkahelyi viselkedésről szóló kötelező képzésig.

(Gameindustry.biz)