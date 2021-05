Ingyenes webcímhosszabbító indult

Május közepén indult Piero Maddaleni programozó különleges online alkalmazása, amelynek célja a hosszú webcímek iránti igények kiszolgálása.

Az webcímhosszabbító bármilyen URL-t nagyon hosszú és csak különböző A betűkből álló címmé tud alakítani.

Pár napja írtam egy egyszerű 16 soros URL rövidítőt a Replit blogra. Aztán jött egy ötletem, hogy csinálok egy URL hosszabbítót, backend nélkül, egy nap alatt, úgyhogy meg is valósítottam! Kiderült, hogy az 'a' betű 16 különböző variációja jelenhet meg az URL-ben. Ezzel meg is voltam, csak annyit kellett tennem, hogy a címet hexadecimálisra váltom, aztán különböző A-k sorozatává konvertálom. Végül, de nem utolsó sorban, gondoskodnom kellett róla, hogy minden cím elérjen egy minimális 250 karakteres hosszúságot, ezért jelenik meg az „áaa” sokszor a cím elején - ascii-ra konvertálva ez egy zéró szélességű karakter, a böngésződ szempontjából olyan, mintha nem is létezne.