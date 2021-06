Mostantól megjeleníti a Zoom a nemi névmásokat

Eddig is adott rá lehetőséget a népszerű videohívó, hogy megadjuk, milyen nemi névmást használunk, azonban eddig minden híváshoz külön-külön be kellett pötyögni azt. Az új frissítéssel a Zoom-profilunk beállításai között megadhatjuk az általunk preferált névmást, amelyet a program automatikusan megjelenít majd ott és a hívásokban is.

Ugyan a magyar nyelvben nemsemleges az összes személyes névmás, az angolban például a harmadik személy nem az, így ha valakiről beszélnek, nem tudnak rá nemsemlegesen hivatkozni. Ennek hatására vannak próbálkozások nemileg semleges és nemi befogadó névmások bevezetésére az angolban a nonbináris nemi identitás megfelelő kifejezésére, legtöbben az ők angol megfelelőjét (them/they/their) használják egyes számban. A Zoom ennek támogatásaként, az LMBTQ-közösség védelme és a félreértésekből kialakuló kellemetlen helyzetek miatt vezette be az új funkciót.

A nemi névmásokat az ingyenes és az előfizetéssel rendelkező egyéni felhasználók számára is elérhetővé tették, ezeknél a profiloknál alapértelmezetten meg is jeleníti őket. Azoknál a fiókoknál, amelyeket több ember is használ, alapértelmezettként ki van kapcsolva a megjelenítés, de adminisztrátor által ott is élesíthető.

Fotó: blog.zoom.us

A profilbeállítások között van opció arra, hogy az alapértelmezett megjelenítést kikapcsolja a felhasználó, vagy átállítsa úgy, hogy a Zoom minden hívás kezdetekor rákérdezzen, meg akarja-e jeleníteni. A cég szerint ez azért jó, mert vannak, akik eltérő névmásokat használnak különböző szituációkban. A profilkártyán mindig látszik, amit beállít a felhasználó.

Nem a Zoom az egyetlen techcég, amely kiemelt figyelmet fordít arra, hogy felhasználói megfelelő módon kifejezhessék identitásukat. Az Instagram és a Slack múlt hónapban frissült hasonló funkcióval, a Twitter pedig dolgozik rajta, hogy a megújult profilok esetén jelezhető legyen a felhasználó által preferált nemi névmás.