Rekordidő alatt állított fel százezer dominót egy robot

Ha valaki nézte a Futurama című sorozatot, Bender Bending Rodrigueztől már megtanulta, hogy a robotok jobbak az embernél. Mindenben.

Részben ezt bizonyítja a NASA volt mérnöke, Mark Rober is YouTube-csatornáján, ahol legújabb videójában egy több évig fejlesztett automatát mutat be. A Dominator névre keresztelt gépnek egy célja van: dominókat gyorsabban felállítani, mint arra egy ember képes. A gép tesztelésében Lily Hevesh dominóművész és szintén youtuber is segédkezett.

A Dominator, miután megkapta a feladatsort, teljesen automata módon működik. A videón látható környezetben a földön talált jelzések alapján GPS-szenzorokkal és infravörös kamerákkal tájékozódik, utóbbiak segítségével akár sötétben is.

A 3D-nyomtatott, a Négy a nyerő játékok tábláira hajazó felépítésű hordozójában egyszerre háromszáz darab dominót tud magával vinni és felállítani. A hordozót a talajhoz közel emeli, majd az alján található rácsot elhúzza pont annyira, hogy a dominók kiessenek a csatornájukból, de ne dőljenek oldalra. Ha ez megvan, a robot megemeli a hordozót, visszatér arra a pontra, ahol egy másik automata betölti az újabb háromszáz dominót, amelyet a Dominator a következő körben a földre állít.

Rober és három másik csapattársa a videó szerint két évig dolgozott a technológia kifejlesztésén és tökéletesítésén. Arról, hogy miként működik a szoftver és milyen elemekből áll a Dominator hardvere, itt lehet angolul részletes leírást olvasni.

A rekordnak számító 102 600 dominót a Dominatornak egy óra alatt sikerült felállítania anélkül, hogy felborított volna egyet is. A videó végén látható az is, hogy a földre lepakolt színes műanyag lapocskák a Super Mario Bros. videójáték egyik jelenetét formálják meg. Ami azért vicces, mert idén májusban készült 3D-nyomtatással egy olyan robotkéz, amely képes a legendás Nintendo-játékot irányítani.