Kit fenyeget a kórházi fertőzés, és mit tehetünk ellene?

A kórházi fertőzés témája a koronavírus-járvány idején különösen időszerű, hiszen minél többen kerülnek kórházba, és – ami szintén fontos –, minél többen részesülnek antibiotikum-kezelésben, annál több lesz a kórházi, illetve kórházi kezeléssel összefüggő fertőzések száma. A témáról az Index is többször írt. A koronavírus-fertőzöttek gyakran kapnak antibiotikumot a kezelés során, továbbá a tüdőt károsító immunológiai folyamat megfékezésére immunrendszert gyengítő szereket, például szteroidokat. Ezen felül a vírus önmagában is képes a bélnyálkahártyát károsítani.

Az egyébként indokolt antibiotikum-kezeléseknek ugyanis – mint mindennek – ára van. Ezek során egyrészt az antibiotikumokkal szemben ellenálló szuperkórokozók fejlődhetnek ki, melyek ellen már a legtöbb, vagy minden antibiotikum hatástalan. Évente 33 ezer ember hal meg Európában olyan fertőzésekben, amelyeket ilyen, az antibiotikumok nagy részének ellenálló szuperbaktériumok okoznak.

Az antibiotikum-kezelések másik nemkívánatos hatása lehet a normál bélflóra elpusztulása, mely egy különösen súlyos bélfertőzés, a Clostridium difficile nevű baktérium által okozott álhártyás vastagbélgyulladáshoz vezethet. Ez utóbbi kezelése is problémás lehet, gyakori a fertőzés kiújulása, és a lefolyás akár halálos is lehet. Ez a betegség szintén nem csak Magyarországon okoz súlyos problémákat, az Egyesült Államokban például évi 800 millió dollárt, míg az Európai Unió országaiban 3 milliárd eurót emészt fel évente a Clostridium difficile okozta fertőzések ellátása. Mit kell erről tudnunk ? Az alábbiakban ezt elemezzük.

Kiket fenyeget ?

Tulajdonképpen mindenkit, aki antibiotikum-kezelést kap, bármilyen okból, például arcüreggyulladás, tüdőgyulladás, vesemedence-gyulladás, vagy más fertőző betegség kezelésére. A clostrididum difficile kórokozó az egészséges emberek vastagbelében is megtalálható, de elszaporodását a bélben élő többi, hasznos bélbaktérium megakadályozza. Ha azonban a hasznos baktériumflóra valamilyen okból – általában antibiotikum kezelés mellékhatásaként – elpusztul, a clostridium elszaporodhat, és kialakulhat az álhártyás vastagbélgyulladás, amely súlyos, akár életveszélyes is lehet. Vannak ebből a szempontból különösen hajlamosító antibiotikumok, például a fluorokinolonok, de gyakorlatilag bármilyen antibiotikummal történő kezelés során vagy után kialakulhat ez a fertőzés.

Mik a tünetek ?

A leggyakoribb tünet a vizes jellegű hasmenés, naponta háromszor, vagy többször, a hasi fájdalom és görcsök, hányinger, étvágytalanság. Láz is előfordul, de nem minden esetben jelentkezik. A tünetek elkezdődhetnek már az antibiotikum kezelés alatt, de a legtöbb eset nagyjából két héttel ezután jelenik meg, és akár 10 héttel később is előfordulhat.

Fontos megérteni, hogy nemcsak kórházi kezelés során jelentkezhet ez a betegség, hanem járóbeteg-ellátásban alkalmazott antibiotikum-kezelés során is. Ilyenkor különösen veszélyes, hogy a fertőzött továbbadhatja a betegséget a vele egy háztartásban élőknek is. Ez esetben tehát olyan páciensekben is jelentkezhet, akik egyáltalán nem kaptak antibiotikumot. A legtöbb eset persze kórházban fordul elő, és ez kórházi járványokhoz is vezethet. További rizikót jelent a 65 év feletti életkor és egyes gyomorsav csökkentő gyógyszerek alkalmazása is. Ha tehát a fenti tünetek fennállását tartósan észleljük, forduljunk orvoshoz !

Hogyan lehet megelőzni ?

Itt fontos kiemelni, hogy csak orvosi javaslatra szedjünk antibiotikumot. Semmiképpen ne alkalmazzuk az esetleg korábbról megmaradt, vagy másnak felírt gyógyszert orvosi ellenőrzés nélkül. Fontos a gyakori kézmosás, esetleg probiotikumok szedése is szóba jöhet.

A szerző belgyógyász szakorvos, az orvostudományok kandidátusa.

