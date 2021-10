A mai napig találnak V2 rakétákat Angliában

A nácik egyik csodafegyverét, az angol főváros terrorbombázására használt V2-es rakétát ástak elő Anglia délkeleti részén, egy Platt nevű falu melletti szántóföldön. A közel 800 kilogrammnyi rakétatörmeléket egy testvárpár, Colin és Sean Welch fedezte és tárta fel Crater Locators nevű, háborús régészettel foglalkozó csapatával.

Welchék több mint tíz éve foglalkoznak a brit főváros ellen indított náci csodafegyverek tanulmányozásával, a mostani ásatás a hatodik V2, melyet megtaláltak – írja a Live Science. A V2 és a modern robotbombák elődjének számító V1-ből is többtucatnyit találtak már az angol földeken. A V1-et és V2-t a náci Németország 1944-ben és 1945-ben állította hadrendbe Anglia és Belgium ellen, a rakéták franciaországi indítóállásokról startoltak, általában az éj leple alatt. A több mint 3000 kilőtt rakéta legtöbbje Antwerpen kikötőjét célozta meg, ám a németek Londont és Greenwich városát is terrorbombázták rakétáikkal. Bár a goebbelsi propaganda a háború menetét megfordító csodafegyverként hivatkozott a V2-re (és előtte a V1-re is), a rakétacsapások nagy része nem talált célt sem, s valószínűsítik, jóval többen haltak meg a fegyver előállítása során kényszermunkában, mint a rakéták becsapódásának nyomán.

A valószínűleg 1944. február 14-én éjfél táján a Platt melletti szántóföldbe becsapódott és felrobbant, most megtalált rakéta is célt tévesztett, a támadásnak pedig áldozata nem volt. Igaz, egy idős nő Sean Welchnek azt mondta, a V2 felrobbanása okozta hangorkán károsította a hallását.

A ma farmként használt földterület 1944-ben is mezőgazdasági föld volt, így a robbanás csupán a területen álló gyümölcsfákat pusztította el.

Mivel Platt nem esik éppen közel egyik angol nagyvároshoz sem (a legközelebbi London 48 kilométerre), így kérdés, hogy mit keresett ott egy V2. Welchék szerint a válasz a kérdésre a rakéta hírhedt pontatlansága mellett abban rejlik, hogy a német hadsereg éjszaka indította támadásait, mivel így jobban tudták leplezni a szövetséges csapatok előtt rakétáik startját, ám ez azzal is járt, hogy jóval nehezebben voltak képesek a fegyvereket pontosan célra állítani.

A kráter és a rakéta maradványainak kiásásával négy napot töltött a régészcsapat szeptember végén. Most 18 hónapnyi vizsgálati és konzerválási folyamat következik a megtalált törmelékkel – köztük nagy darabokkal a rakéta égésteréből –, mielőtt régészeti jelentést készítenek a rakéta feltárásáról. A V2 becsapódásának helye dokumentált volt, a törmelékeket fémdetektorok segítségével találták meg. Welch a Live Science-nek elmondta, a legmélyebben fekvő darabot 4,3 méteres mélységből kellett kiásniuk. Ennek oka, hogy bár a rakéta szuperszonikus, nagyjából 5600 kilométer per órás sebességre gyorsult indítás után, miután elérte pályája csúcsát, kikapcsolt hajtóművekkel, hangtalanul zuhant vissza a földre, a detonáció pedig csak az után következett be, hogy ~1,5 méteres mélységbe befúródott a talajba. A V2 ásatásáról a Kent megyei hírlap oldalán képeket és videót is találni.

A most kiásott V2 azért lehet érdekes, mivel a Sean Welch által több törmelékdarabon megtalált, hárombetűs gyártási szám arra enged következtetni, a rakéta alkatrészeit a megszállt Csehszlovákiában, egy csehszlovák üzemben gyártották le. A korábbi elképzelések szerint 1943 után a náci terrorfegyverek mindegyike Nordhausen föld alatti üzemeiben készült, ám a mostani felfedezés alapján lehetséges, hogy a Harz hegységben található komplexum csupán egy pokoli összeszerelő üzem volt.

A V2 kifejlesztését a német rakétatudós, Wernher von Braun vezette mérnökcsapat végezte. Von Braun 1944-ben feladta magát az amerikaiaknak negyvenfős mérnökcsapatával együtt. Személye ellentmondásos, von Braun ugyanis az SS őrnagya volt, és a V2-esek előállítása során hadifoglyok ezrei haltak meg, a rakétatudós mégis állította, nem tudott semmit a nácik rémtetteiről. A II. világháborút követően kulcsfontosságú szerepet játszott az amerikai rakétaprogramban, később pedig az űrprogramban is. 1946-ban egy amerikaiak által átalakított V2 volt az első eszköz, mely 105 kilométeres magasságból fényképet készített a Föld görbületéről az űrben.

(Borítókép: V2 rakéta a Műszaki Történeti Múzeumban Németországban 2017. augusztus 18-án. Fotó: Tobias Schwarz / AFP)