A SpaceX első civil legénységgel felszálló űrrepülésén (Inspiration4) az amatőr űrhajósoknak gondja akadt a Dragon kapszulába szerelt vécével a háromnapos keringés alatt. Akkor a vállalat nem pontosította, hogy mi volt a probléma, azóta kiderült, hogy egy cső meglazulása miatt a toalettbe kerülő vizeletet és ürüléket nem tudta a szívóventilátor rendesen eltávolítani, így a végtermék szó szerint mellé ment.

A SpaceX október 31-én, vasárnap indítja negyedik emberes küldetését (Crew-3) a NASA megbízásából, az űrügynökségnek és Elon Musk cégének pedig meg kellett bizonyosodni róla, hogy a Dragon vécéjét övező probléma nem szabotálja majd a Kennedy Űrközpontból történő indítást, vagy az utat és csatlakozást a Nemzetközi Űrállomásra. Ugyanígy a jelenleg az ISS-en parkoló Dragont is át kellett vizsgálni, hogy az állomásról hat hónap után visszatérő asztronautáknak se essen baja.

William Gerstenmaier, a NASA korábbi dolgozója, a SpaceX jelenlegi alelnöke elmondta, azzal sikerült a vécégondot megoldani, hogy egy egészében hegesztett tartályra cserélték az eddig illesztést használó részt, mely meglazult az Inspiraton4 repülése alatt. A Crew Dragon kapszulák beépített mellékhelyisége egy csövön keresztül vezeti el az emberi ürüléket egy tartályba, melyben tárolva marad. Az Inspiration4 repülése során a cső ragasztott illesztése elengedett, ennek következtében pedig ami kijött az űrhajósokból, az bejutott a vécét működtető szívórendszerbe, és a tartály mellé is. Hogy ez ne fordulhasson elő, a korábban ragasztott csővezeték-részt hegesztettre cserélték; a NASA jelenleg még ellenőrzi a javításokat.

Szerencsére az Inspiration4 repülésén sem okozott semmilyen problémát a hiba, ugyanakkor a visszatérés után a SpaceX a vécéből származó szennyeződést talált több olyan fedőpanel alatt, melynek nem kellett volna ott lennie.

A jelenleg az ISS-en parkoló Dragon kapszulában jóval kevesebb vizelet szivároghatott be a panelek alá, magyarázta tovább Gerstenmaier. Ennek oka, hogy míg az Inspiration4 három napot töltött az űrben a Föld körül keringve, addig a Crew-2 csupán egy napot repült az indítás és a Nemzetközi Űrállomáson történő dokkolás között, így a legénység is kevesebbet használta az űrvécét. Ettől függetlenül a Crew-2 visszatérő kapszuláján is vizsgálatokat végez a SpaceX és a NASA, ezek eredményeit péntekre várják. Steve Stich, a NASA kereskedelmi űrrepüléseket irányító Commercial Crew Programjának menedzsere elmondta, apró jeleket, például minimális nyomás- és hőmérséklet változásokat keresnek, melyek a vécéből kiszivárgó vizelet által okozott gondot jelezhetnek. Az űrállomás legénysége is átnézte egy boroszkóppal a kapszula vécéjét, illetve a földi személyzet is tesztelte, milyen korróziós hatással lehet az alumíniumra csöpögő ürülék az űrállomáson dokkoló kapszulában.

A NASA korábban azt nyilatkozta, megkérik a Crew-2-t, menjenek el vécére az ISS-en indulás előtt, és az út alatt próbálják meg visszatartani.

Az Inspiraton4 repülése után nem csak a klotyót, de a visszaérkezéshez használt ejtőernyőket is megerősítette a SpaceX a Crew-3-hoz, miután előbbi misszió kapszulájának ernyőin nem várt kopást fedeztek fel. Ezt a NASA már ellenőrizte, mindent rendben találtak a javítással.

A Crew-3 parancsnoka Raja Chari, a pilóta Tom Marshburn, a küldetés specialistája Kayla Barron, mind a NASA asztronautái. A korábban még nem repült Dragon kapszula negyedik ülését Matthias Maurer, az Európai Űrügynökség (ESA) asztronautája foglalja majd el. Az űrhajósok sárkányukat Endurance névre keresztelték. Az asztronauták már az utolsó előkészületeket végzik Floridában, ha minden a tervek szerint megy, és vasárnap sikeres az indítás, november elsejére érnek majd az űrállomásra, ahol 2022 áprilisáig teljesítenek majd szolgálatot. A tervek szerint ekkor érkezik majd a következő Dragon kapszula a váltásukkal.

Shane Kimbrough (NASA), Megan McArthur (NASA), Akihiko Hoside (JAXA) és Thomas Pesquet (ESA) idén április óta vannak az ISS-en féléves küldetésen. A Crew-2 november 4-én vagy 5-én tér majd vissza a tervek szerint a Földre az Endeavour nevű Dragon kapszulában.

Bár a Crew-3 által használt Dragon kapszula teljesen új, a misszió egy már használt Falcon 9 hordozórakétával indul majd útnak. Az űrhajót és a rakétát már összeszerelték, és az első fokozat tesztindítását is elvégezték a Kennedy Űrközpont 39A indítóállásán.