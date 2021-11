A Tesla megnyitja Supercharger hálózatát a nem-Teslák előtt

Tíz Supercharger töltőállomással tesztet indít a Tesla Hollandiában. A teszt során a megjelölt töltőállomásokon nem Tesla márkájú elektromos autókat is lehet majd tölteni Elon Musk cégének hálózatán.

Ez az első alkalom, hogy a Tesla ilyen lépést tesz, bár Elon Musk már évek óta beszél róla, hogy más gyártók elektromos járműveit is rá tervezik engedni saját töltőállomásaik hálózatára. A november 1-én bejelentett tesztüzem során ezt a Hollandiában élő villanyautósok ezt már ki is próbálhatják tíz Superchargernél (a töltők listája itt), mindössze annyi dolguk lesz, hogy letöltsék a Tesla applikációjának 4.2.3-as vagy frissebb változatát okostelefonjukra, és abban töltés előtt kiválasszák, hogy a Tesla gyártotta villanyautót csatlakoztatnak a töltőre. A cég ígéri, folyamatosan nyomon fogják követni, milyen a töltőállomások terheltsége, illetve figyelnek majd a felhasználók visszajelzéseire is a teszt kapcsán.

Nem véletlen, hogy tesztüzemhez Európát választotta a cég, Musk már korábban is beszélt róla, hogy ha elkezdik megnyitni a Supercharger töltőket, azt az öreg kontinensen teszik majd meg elsőnek. Ennek oka, hogy az európai jogszabályok kötelezik a gyártókat a standardizált töltőcsatlakozók használatára, így azoknak, akinek nem Teslájuk van, nem kell átalakítót vásárolniuk a Supercharger használatához. Ha a holland teszt sikeres, a következő európai ország Norvégia lesz, ahol megnyit a Tesla saját hálózata más gyártók járművei előtt.

Észak-Amerikában jóval bonyolultabb lesz a helyzet, ott a Tesla ugyanis saját szabadalmú csatlakozót használ a töltéshez. Jelenleg az Egyesült Államokban és Kanadában 6445 töltőállomása van a Teslának, melyekre, ha más típusú villanyautót akarna valaki csatlakoztatni, annak előbb szereznie kell egy átalakítót.

Közleménye szerint a Tesla bízik abban, Supercharger töltőállomásaik megnyitásával minél több embert vesznek rá arra, hogy elektromos autót vásároljanak.