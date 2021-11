A klímaváltozás a szardíniákat is károsítja a Földközi-tengeren

Az elmúlt években környezeti hatásokra csökkent a szardíniák mérete a Földközi-tengerben a francia tengerkutató intézet (Ifremer) tanulmánya szerint.

A tudósok azt állapították meg, hogy tíz év alatt a halak átlagos hossza 15-ről 11 centiméterre zsugorodott, átlagos súlyuk pedig 30 grammról 10 grammra csökkent. Emellett arról is informáltak a kutatók, hogy kétévesnél idősebb szardíniákat nem is találtak a vizsgált területeken. A tanulmány szerzői úgy vélik, hogy a jelenség hátterében az állhat, hogy 15 százalékkal visszaesett a szardíniák táplálékául szolgáló mikroalgák mennyisége. Ezt a szakembereknek mesterséges medencékben végzett tesztekkel bizonyítaniuk is sikerült, amikor 450 szardíniát vizsgáltak. Végül arra jutottak, hogy mikroalgák mennyiségének és méretének változását a vizsgálatok a regionális környezeti változások okozzák.

A tanulmányban hangsúlyozzák, hogy a Rhone folyóból érkező tápanyag mennyisége visszaesett, megváltozott a légköri és óceáni cirkuláció is. Emellett a klímaváltozással összefüggésben az elmúlt 30 évben 0,5 Celsius-fokkal emelkedett a hőmérséklet.

Az óceánok és tengerek táplálékláncának fontos alkotóelemeként a szardínia az egyik legszélesebb körben halászott halfaj a világon. Ha a tápláléka kisméretű, a szardínia a vizet kopoltyúján átszűrve táplálkozik, ehhez hosszabb időn keresztül kell folyamatosan úsznia. Ellenben ha tápláléka nagyobb, a hal nagy falatokban fogyasztja el: ehhez elég rövidebb szakaszokban úsznia, így kevesebb energiát használ el.

