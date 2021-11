Európában évi háromszázezer életet követel a szálló por

A légszennyezésre visszavezethető halálozások száma 10 százalékkal csökkent, de továbbra is évi 307 ezerre tehető az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) hétfőn kiadott jelentése szerint.

Az EEA szerint, ha az Európai Unió tagjai követnék az Egészségügyi Világszervezet (WHO) irányelveit, akkor a halálozások felére csökkennének. Az EU tagországainak légszennyezése legtöbb esetben a kívánatos érték felett volt a WHO és a szerényebb európai elvárásokhoz képest is.

Az Egészségügyi Világszervezet szerint világszerte évente hétmillió haláleset vezethető vissza légszennyezés hatásaira, ami így hasonló súlyú probléma, mint a dohányzás és az alultápláltság.

Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség szerint a légszennyezés az emberre leselkedő legveszélyesebb környezeti ártalom. Következményei közé tartoznak a szívbetegség, a sztrók, a tüdőrák és egyéb légzőszervi megbetegedések.

Az EU jelenleg azon dolgozik, hogy 2030-ra legalább 55 százalékkal csökkenjenek a szálló por szennyezés miatt bekövetkező halálozások. Az EEA szerint a cél a jelenlegi pályán 2032-ben elérhető, azonban a fokozódó urbanizáció és az idősödő népesség komplikálja ennek elérését.

