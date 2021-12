Élő ügyfélszolgálatot indít a Facebook

Az ügyfélszolgálati chatben a Meta közösségi oldalain, köztük a Facebookon és az Instagramon aktív tartalomgyártókat segítik bármilyen kérdés megválaszolásával dedikált segítők, egyelőre csak az Amerikai Egyesült Államokban.

Globálisan a Facebook applikációban indul egy teszt, melyben angol nyelven lehet segítséget kérni azoknak a tartalomgyártóknak, akiket a közösségi oldal valamiben korlátozott a közösségi irányelvek megsértése miatt, vagy akiket kizártak a fiókjukból valamilyen gyanús tevékenység miatt. A közösségi óriás közleménye szerint a fókusz azon van, hogy a fiókjukból jogtalanul kizárt tartalomgyártóknak segítsenek visszanyerni regisztrációjuk felett a kontrollt.

Ez az első alkalom, hogy a Facebook bármiféle élő ügyfélszolgálatot biztosít, nem pedig algoritmusok közbeiktatásával juttatja el moderátoraihoz az esetleges kérelmeket.

A tartalomgyártóknak ezen felül egy Safety School nevű szolgáltatást is elérhetővé tesznek, melyben arról nyújtanak oktatást, hogyan lehet biztonságossá tenni a Facebook és az Instagram felületét a zaklatásokkal szemben. A biztonságot fokozza a Moderation Assist tesztszerű elindítása is, ami automatikusan segít moderálni a tartalomgyártóknak a posztjuk alatt megjelenő kommenteket, például azzal, hogy tíz másodpercenként enged csak hozzászólást küldeni, csak olyan fiókok hozzászólását engedélyezi, melyek két hétnél idősebbek, vagy például azzal, hogy kiszűri a sértő kifejezések különféle formáit, így azt is, ha egy trágár szóban az egyik betűt számra vagy más karakterre cserélik.

A Meta közleménye szerint 27 különböző országból származó tartalomgyártókkal egyeztettek az új funkciók fejlesztése alatt, céljuk, hogy biztonságosabbá tegyék a platformjaikat és visszaszorítsák a zaklatást. A programot a következő évben tervezik kiterjeszteni több országra is.