Ősszel véget ért az Airbus A380 gyártása a toulouse-i gyárban, az utolsó elkészült Superjumbo csütörtökön reggel megérkezett megrendelőjéhez, az arab Emirates légitársasághoz. A cég tartotta magát a 2019 elején bejelentett ígéretéhez, 2021 végéig elkészült az utolsó a legnagyobb utasszállító repülőgépből, melyet valaha szolgálatba állítottak.

Az Emirates, mely 120 gépével durván felét birtokolja a teljes A380 flottának év végéig hatvanat állít közülük szolgálatba, és úgy terveznek, az elkövetkező években is használni fogják az 560 tonnás, kétemeletes utasszállítót. Az Emirates volt az Airbus legnagyobb megrendelője, a gyártó hiába próbálta más légitársaságok előtt is kívánatossá tenni a géptípust, tervük nem jött be, hogy nagy tömegeket szállítsanak csomópontként szolgáló nagy repterek között. Egyrészt a légitársaságok inkább az olcsóbb A350, illetve a Boeing 777 és 787 Dreamliner felé húztak, melyek könnyebb, flexibilisebb gépek, jobb üzemanyag-fogyasztással, másrészt a légi közlekedés sem a nagy csomópontok köré szerveződött az Airbus terveivel ellentétben, hanem a kevésbé zsúfolt, közvetlen útvonalak arattak sikert.

Fenntartani a négy hajtóműves óriásgép gyártását nem lett volna gazdaságos, ahogy üzemeltetése sem bizonyult annak. Ennek oka a BBC-nek nyilatkozó Peter Morris közgazdász szerint az, hogy az A380-ban használt technológia a nyolcvanas évekből való, mire sor került a gép első 2005-ös repülésére, változtatni nem lehetett rajta, pedig közben sokat fejlődött a repüléstechnika a szén-kompozitok és a rendkívül hatékony hajtóművek megjelenésével, melyeket például a 787 is használ.

Az Airbus 1200 darab A380-nal tervezett, 251 gépet építettek

az elmúlt tizenhat évben, küzdve a nullszaldó eléréséért, nem is beszélve a befektetett 25 milliárd dollár megtérüléséről. Összehasonlításként: az először 1970-ben szolgálatba állított Boeing 747-es gépcsalád tagjaiból ezerötszáznál is több készült, és négyszáznál is több Jumbo repül a mai napig.

A koronavírus okozta világjárvány tette fel a pontot az i-re az A380 történetében, több légitársaság, például a Lufthansa, az Air France és a Korean Air is bejelentette, kivonják forgalomból az óriásgépet. Az Emirates úgy tervez, a következő két évtizedben is fontos típusuk marad az A380, és az üzemeltetés mellett modernizálni fogják a flottájukat. Az Emirates mellett a British Airways és a Qantas színeiben repülnek még biztosan pár évig a hatalmas utasszállítók.

Mi lesz a földre kényszerült gépekkel?

Eddig hét A380-ról biztos, hogy a repülőgép-temetőbe kerültek. Mivel a használt piacon történő továbbadás lehetősége ezekre a hatalmas, drága, és bonyolult gépekre nem megvalósítható alternatíva, így szétszedik őket, részben újrahasznosítva az anyagokat.

Az Emirates az első forgalomból kivont A380-ának újrahasznosítását idén novemberben kezdte a Falcon Aircraft Recycling céggel közösen. A tizenhárom éves repülőből a legtöbb alkatrészt újrahasznosítják, érdekesség viszont, hogy a folyamat nem csak azokra az alkotóelemekre terjed majd ki, melyekből profitálhat a légitársaság. Összesen 190 tonna anyagot hasznosítanak újra az Airportal cikke szerint, és azokból az elemekből, melyeket más gépekben nem lehet újra felhasználni, emléktárgyakat is készítenek majd, amit repülésrajongók megvásárolhatnak. A befolyt összegekből az Emirates az alapítványain keresztül hátrányos helyzetű gyerekeken segít majd.

(Borítókép: Egy Airbus A380-as repülőgép 2017. június 19-én. Fotó: Frederic Stevens / Getty Images)