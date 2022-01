A macskák imádják a Starlink antennákat

A SpaceX nem csak egy magánűrcég, ami elsőként fejlesztett függőlegesen leszálló újrahasználható hordozórakétákat és űrhajósokat utaztat a Nemzetközi Űrállomásra. A SpaceX egy műholdas internetszolgáltató távközlési vállalat, ami a Starlink műholdrajt építi és az űrinternet használatához szükséges különleges antennákat forgalmazza.

2022 elején mintegy 1800 Starlink műhold kering a Föld körül és hetente 1600-szor kerülnek veszélyesen közel (egy kilométernél közelebb) más űrben mozgó eszközökhöz. A kínai Tienkung űrállomásnak tavaly kétszer is pályát kellett módosítania, hogy kitérjen a műholdak útjából. Az űrprogramjáról hagyományosan senkivel sem kommunikáló Peking az ENSZ-nél emelt hivatalos panaszt az űrhajósok életét veszélyeztető eset miatt.

A SpaceX számára is élet-halál kérdés a Starlink szolgáltatás beindulása. Elon Musk idén nyárra félmillió előfizetőre számít. A szolgáltatás „Jobb Mint a Semmi” elnevezésű próbaváltozatára és az antennákra 2020 októbere óta lehet előfizetni az Egyesült Államokban, ahol azóta egyre többször figyelnek meg parabolákon heverésző macskákat.

A jelenség oka, hogy a Starlink antenna a zavartalan vétel érdekében hómentesítő funkcióval is rendelkezik, a macskák pedig valahogy értesültek arról, hogy a tárgy hideg napokon felmelegszik. Kíváncsi tulajdonosok meg is bizonyosodtak róla, hogy az eszköz valóban meleg és nem a kényelmes forma vagy sávszélesség vonzza a közkedvelt háziállatokat.

Starlink works great until the cats find out that the dish gives off a little heat on cold days. pic.twitter.com/uyH3Kbqrie