Kötőhártya-gyulladás és csontfájdalom is jelezheti a koronavírust

Akár kötőhártya-gyulladás vagy csontfájdalom is jelezheti a koronavírus-fertőzés jelenlétét a szervezetben, de az Egyesült Államokban arról is beszámoltak, hogy az omikron-variáns alvási paralízist okozott, főképp a gyermekek esetében – nyilatkozta Mangó Gabriella háziorvos az ATV híradójának.

A szakember arról számolt be, hogy a karácsony előtti némi csökkenés után most újra többen jelentkeznek nála. Arra hívta fel a figyelmet, hogy a fertőzést szokatlan tünetek is jelezhetik, az előbb említetteken felül például az is tünet lehet, ha valaki éjszakai izzadást vagy gyengeséget tapasztal.

Az omikron nem feltétlenül szaglásvesztéssel jár – szemben az eredeti koronavírus-variánssal – hanem például éjszakai izzadással, krákogással, ugyanakkor torokfájást vagy komoly köhögést alig említenek a betegei. Mangó Gabriella mindenkit arra biztatott, hogy tünetek észlelése esetén forduljunk a háziorvoshoz és kérjünk PCR-tesztet. Mivel az oltottak is elkaphatják a vírust, nagyon fontos, hogy odafigyeljünk magunkra és egymásra, zárt térben, vagy akár szabadtéren is használjunk maszkot, fertőtlenítsünk, mossunk kezet. Hozzátette, hogy a teszteknél nem tudni biztosan, hogy pozitív eredmény esetén a delta, vagy az omikron okozta-e a fertőzést, csak valószínűsíteni lehet a tünetek alapján.

Mangó Gabriella közölte azt is, hogy nagyon fontos az oxigénszint mérése is, szerinte ma már szinte minden háztartásban kellene lennie oxigénszaturáció-mérőnek, mert ez az eszköz akár életet is menthet.

Minél alacsonyabb oxigénszinttel kerül be valaki kórházba, annál rosszabb a túlélési esélye. 90 százalék alatti oxigénszintnél már kórházba kell menni, kismamák esetében ez a szám 92 százalék

– vélte. Azt is elmondta, hogy ha egy oltott megfertőződik, akkor az ellenanyag az ő szervezetében már „készen van”, csak „elő kell venni”. Érdekességként említette, hogy tapasztalata szerint azok, akik nem akarják beoltatni magukat, de a munkahelyük kötelezi őket erre, gyakrabban választják a sokat bírált kínai Sinopharmot. Mint fogalmazott, „ez a vakcina is sokkal jobb, mint a semmi”, ezért mindenki aki teheti, oltassa be magát azzal, amiben a leginkább bízik.

(via atv.hu)