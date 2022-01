Szokatlanul lassú, zöldes tűzgömb tűnt fel Magyarország felett

A Magyar Meteoritikai Társaság (MMT) által üzemeltetett tűzgömbkamera-hálózat győri teljes égbolt kamerája január 13-án, pár perccel 18 óra után rögzítette a zöldes színű, többször is robbanó, fényes égi jelenséget. A társaság közleménye szerint a szokatlanul lassú, zöldes tűzgömböt a részben felhős égbolt ellenére hálózatuk több kamerája is rögzítette.

Fényes tűzgömb hazánk felett 2022.01.13.

A kamerafelvételek szerint a tűzgömb Szlovákia légkörében tűnhetett fel. Azt, hogy földet értek-e a meteorit darabjai, később tudják csak megállapítani a szakemberek, ugyanakkor a földrengésjelző obszervatóriumok elérhető mérései nem rögzítettek hangrobbanásra utaló jelet, ezért ennek a valószínűsége igen csekély.

Az MTE egy hat állomásból álló, kimondottan a hazai meteoritok megtalálását segítő, teljes égbolt kamerarendszer létrehozásán dolgozik, amelynek jelenleg a tesztüzeme zajlik. A most észlelt tűzgömböt az ország több pontján is sikerült megörökíteni, az Időképnek beküldött videók és fotók tanúsága szerint Gyöngyös és a Balaton fölött is áthúzott:





