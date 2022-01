Megkezdődött a James Webb szemének kinyitása

A NASA mérnökei megkezdték a karácsonykor elindított James Webb Űrtávcső (JWST) fókuszának beállítását, miután sikeresen kinyílt az űrteleszkóp főtükre. Az űrügynökség közleménye szerint hónapokba fog telni, mire a tizennyolc szegmensű, masszív tükör elemeit egy nagy teleszkóppá sikerül összehangolniuk.

A mérnökök első lépésként azt a 126 apró aktuátort (minihajtóművet) hozták működésbe, mellyel az elsődleges tükröt szeretnék beállítani, ezt követően pedig aktiváltak még hat darabot a másodlagos tükörhöz. Utóbbi feladata most annak ellenőrzése lesz, hogy az elsődleges feladatsor rendben lezajlott-e, később pedig az elsődleges tükörről visszaverődő fényt gyűjti majd be, ezzel hozzájárulva az obszervatórium tervezett működéséhez. A folyamat során a vezérlést végző csapat tagjai a JWST kormánytükrének irányítására szolgáló, mínusz 240 Celsius-fokban dolgozó aktuátorokat is ellenőrizték, ezeknek a képstabilizációs folyamatban lesz szerepük a későbbiekben.

Azt várja a NASA Goddard Űrközpontjában található földi irányítás, hogy tíz napba fog telni, mire a tükröket az indítási irányból el tudják fordítani. Jelenleg a tizennyolc, hatszög alakú szegmens, mely a tükröt alkotja, még azokon a rögzítőelemeken van, melyek az indításkor a helyükön tartották őket. Egy centiméternyit kell őket előremozgatni, mielőtt egyetlen, töretlen fénygyűjtő felületté állnak össze. A Guardiannek azt mondta a JWST optikai teleszkóp elemkezelésének igazgatója, Lee Feinberg, három hónappal számolnak, mire sikerül „az emberi haj vastagsága öt ezredékének pontosságával” véghez vinni a feladatot.

Ha minden jól megy, a James Webb az első fotóit májusban készítheti, ezeket júniusban láthatja a nagyközönség.

A Webb űrtávcső jelenleg még úton van a Földtől másfél millió kilométeres távolságban található L2 Lagrange ponthoz, mely parkoló- és munkahelye lesz. A következő lépést január 23-án teszi majd meg, a tervek szerint beindítják az űrobszervatórium hajtóműveit, hogy megérkezzen az L2 pontra. Miután pályára állt, az L2 pontot mintegy másfél év alatt járja majd körbe az eszköz.

A JWST tükre 6,5 méter átmérőjű, fényerőssége f/20,2-es, a fókusztávolsága pedig 131,4 méteres. Az emberi szem által látható narancsszínű, vörös tartománytól a középinfravörösig érzékel, vagyis 600 nanométer és 28,3 mikrométer közötti tartományban gyűjti a fotonokat. Az obszervatórium tíz évre tervezett élettartama alatt azt várják, olyan szinten sikerül vele forradalmasítani a csillagászatot és az asztrofizikát, mint a Hubble űrteleszkóppal az 1990-es években.

(Forrás: Guardian, NASA, VCSE)

(Borítókép: A James Webb űrteleszkóp az amerikai űrügynökség illusztrációján. Fotó: Adriana Manrique Gutierrez / NASA GSFC / CIL)