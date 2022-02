Japán szerint a folyékony hidrogén lesz a jövő üzemanyaga

Új korszak kezdődik a repülőgépeknél. A japán kormány bejelentette: olyan új generációs légi jármű fejlesztésébe fognak az ország kutatói, cégei, amelynek az üzemanyaga folyékony hidrogén lesz, írta a thejapannews.com.

A hidrogénhajtású repülőgépek nem bocsátanak ki szén-dioxidot, ami éveken belül elvárás lehet, így Japán még időben akar lépni a technológiai-piaci versenyben.

A tokiói tudományos és technológiai minisztérium most mutatta be a konkrét elképzeléseket. Japánnak van gyakorlata a folyékony hidrogén üzemanyagként való felhasználásában, mert rakétákat is üzemeltet így.

Az ázsiai ország tervei szerint még ebben az évtizedben más területeken is javukra fordítják a folyékony hidrogén adta lehetőségeket, mivel annak forráspontja mínusz 253 Celsius-fokon van; a motorgyártásban is meghatározó szerepe lehet.

A légi közlekedésben is cél a szén-dioxid-kibocsátás jelentős csökkentése. Az Airbus korábban jelezte: 2035-re hidrogénhajtású légi járműveket helyez forgalomba.