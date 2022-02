Pettyes szarvasok születtek a Szegedi Vadasparkban

Három pettyesszarvas-borjú született a Szegedi Vadasparkban. Azok a látogatók, akik kevés zajt csapnak, akár közelről is megfigyelhetik őket – tájékoztatta Veprik Róbert igazgató az MTI-t.

Fotó: Endredi Lajos / Szegedi Vadaspark / Facebook

A pettyes szarvasok trópusi, szubtrópusi eredetét mutatja, hogy nincs meghatározott párzási időszakuk, így akár tél közepén is születhetnek borjaik, ahogy ez történt most Szegeden is.

A fiatal szarvasok meglehetősen félénkek, megriadva egyből összeverődnek kifutójukban, de a nyugodtan, kevés zajt csapva szemlélődő látogatók közelről is megfigyelhetik a szarvascsaládot.

A faj a vöröses vagy sárgásbarna szőrzeten gyöngysorszerűen megjelenő fehér pettyekről kapta nevét, ez a mintázat segíti a rejtőzködésüket. Szépségük miatt a világon sok helyre betelepítették a fajt: Ausztráliába, Új-Zélandra, Brazíliába, Argentínába, sőt Európába is. A nyugat- és közép-európai klíma azonban túl rideg a pettyes szarvas számára, a telet csak emberi segítséggel képes átvészelni, ezért nagyobb állománya csupán angliai és németországi vadasparkokban fordul elő a kontinensen.

A Szegedi Vadasparkba Csehországból érkeztek 2018-ban az első pettyes szarvasok, és már ekkor szaporodtak, majd a rá következő években is. Az új jövevények eddig más állatkertekbe kerültek, de a télen született borjak egészen nyárig láthatók Szegeden.