Rengetegen jelentkeznek a programozóképzésekre, több cég is rekordot döntött

Többszörös a túljelentkezés a különböző programozóképzők kurzusaira, a junior informatikusok és programozók iránt ugyanakkor továbbra is nagy igény mutatkozik. Mivel a bérek is folyamatosan emelkednek az IT-területen, sokakat vonz ez a pálya – írja a Világgazdaság.

A lap által megkérdezett, saját képzést működtető Codecool idén csaknem 20 százalékos növekedést tapasztalt, míg a Green Fox Academy a jelentkezők és a felvett hallgatók számát tekintve zárt rekordnak számító negyedévet.

A PROGmasters három képzést indított az első negyedévben, ezekre 54 főt vett fel a mintegy 1500 jelentkezőből.

Az IT-szektorban mind nagyobb szakemberhiány a startupcégektől kezdve a nagy multikig érezteti a hatását, minden téren nagy az igény a képzett munkaerő iránt. Ezt támasztja alá az egyre növekvő céges partnereink száma is

– közölte a Codecool a lappal.

A Green Fox beszámolója szerint nagy a túljelentkezés a képzéseikre, és az egyedi tananyagra épülő képzések iránt is folyamatosan nő az igény. Az ágazatban lévő cégek ráadásul egyre nagyobb szerepet vállalnak a szakemberek oktatásában a megfelelő munkaerő biztosítása érdekében.

Noha az ukrajnai orosz invázió nem érinti közvetlenül a hazai IT-piacot, mégis mindhárom cég foglalkozik vele.

Az ukrajnai háború miatt több globális projekt megvalósítását Kelet-Közép-Európába csoportosították át, ami egyelőre inkább többletmunkát generál a régió IT-szektorában. A gazdaság digitalizációja mellett ez is hozzájárul a piac felpörgéséhez, a munkaerő és a bootcampképzések iránti igény megugrásához

– fogalmazott a Green Fox, amely a Magyarországon tartózkodó ukrán menekültek számára ingyenes kurzust indított, ahogy a PROGmasters is.

A Világgazdaság arról is ír, hogy a járvány idején elindított online képzésekkel megnyílt a lehetőség a vidéken vagy akár az országhatáron túl élők számára is, és az online és hibrid oktatás a járvány után is megmarad.

Az IT-cégek rugalmasan állnak a kérdéshez, a home office mellett a hibrid megoldások vagy akár a teljesen remote munkavégzés terén is élen járnak.

Ezt felismerve tette lehetővé a Codecool, hogy tavasztól a programozóképzést online végző diákok eldönthetik, hol keresse meg számukra a cég a garantált állást:

Debrecenben,

Győrben,

Szegeden,

Pécsett,

Miskolcon

vagy Budapesten.

Az érintetteknek így költözés nélkül is van lehetőségük arra, hogy karriert építsenek az IT-szegmensben.