Háztartási gépekből dolgozik az orosz hadiipar

A szankciók eredményének tekinti az Egyesült Államok kereskedelmi minisztere, Gina Raimondo, hogy az orosz hadiipari cégek állítólag nyugati háztartási eszközökből szerzik be a katonai eszközökhöz felhasznált alkatrészeket. Raimondo a szenátus meghallgatásán arról számolt be, hogy ukrán jelentések szerint a kilőtt orosz tankokban csupa olyan félvezetőt találtak, amelyek mosogatógépekből és hűtőgépekből szereltek ki.

Az amerikai kereskedelmi miniszter megemlítette továbbá, hogy friss jelentések szerint a tankokat gyártó cseljabinszki traktorgyárban és az Uralvagonzavodban leállt a termelés, valószínűleg a februárban életbe lépett szankciók következményeként.

Az Ukrajna megszállása miatt életbe léptetett gazdasági korlátozások miatt közel 70 százalékkal csökkent az Oroszországba irányuló amerikai export. A haditechnikai szempontból releváns félvezetők, távközlési eszközök, lézerek, a repülésben és a hajózásban használható eszközök mennyisége 85 százalékkal, értékük 97 százalékkal esett vissza. Az Egyesült Államok egy olyan módszert is alkalmazott, amit korábban csak a kínai Huawei ellen vetettek be: azoknak a nyugati gyártóknak is megtiltották, hogy Oroszországnak szállítsanak, akik amerikai gépeket és szoftvereket használnak a gyártásukban.

Nem most kezdték a maszekot

Az orosz gyártók már a szankciók előtt is kreatívan szerezték be alkatrészeiket. Az állítólag a teljesen hazai gyártású Orlan-10 drónjuk Ukrajnában lelőtt példányairól kiderült, hogy túlnyomórészt japán alkatrészekből áll, például egy pillanatragasztóval módosított, de amúgy egy az egyben beépített Canon EOS 750D fényképezőgépből.

Ennél is primőrebb formában használják a nyugati elektronikát a Su-34 bombázókban, amelyekben boltban kapható civil GPS-egységeket találtak. Ezeket azóta használják, hogy a szíriai polgárháborúba való orosz beavatkozás során kiderült: az általuk használt GPS-alternatívával, a Glonasszal komoly problémák vannak pontosság és lefedettség terén.

