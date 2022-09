Gépi intelligenciát vetett be az emberek ellen a francia adóhivatal

A francia állam mesterséges intelligencia segítségével deríti fel a be nem jelentett medencéket. Eddig közel 10 millió eurót kaszáltak az akción. Franciaországban az ingatlanadót a potenciális bérleti díj alapján számítják, ami azt jelenti, hogy több száz eurós különbséget jelenthet, ha „elfelejtik” bevallani a házhoz tartozó medencét.

A hivatalok tavaly október óta vadásznak medencékre a Capgemini nevű cég segítségével, a francia földrajzi és erdészeti intézet légifotóit a Google, az adóhivatal, és a helyi földhivatal adatbázisaival összevetve.

A program egyelőre korlátozott, a 96 lehetséges városi körzetből csak kilencet vizsgálnak, de így is találtak 20 356 be nem jelentett medencét. Egy 2020-as becslés szerint az országban 3,2 millió privát medence van, de körülbelül ekkortól kezdtek szárnyalni az építések a koronavírus világjárvány korlátozásainak és az egyre durvább nyarak hatására. Utóbbi miatt különösen idén kezd a történet kilépni a szürke zónás ügyeskedés kategóriájából, mivel – akárcsak egész Európában – folyókat elapasztó, hatalmas szárazság köszöntött be az országban. A francia zöldek parlamenti képviselője Julien Bayou ezért felvetette, hogy végső esetben be kellene tiltani a medenceépítést. Bayounak később Twitter-bejegyzésben kellett tisztáznia, hogy már akkor tilos volt az ivóvizet autómosásra vagy medence feltöltésére felhasználni, amikor a betiltás gondolata felötlött benne.

Fentről figyelnek

A francia adóhatóság a nagy sikerre való tekintettel kiterjeszti a medencevadász programot, amelyből szerény becsléssel 40 millió eurós bevételt remélnek.

A mesterséges intelligencia kezdetben viszonylag sokat tévedett, az esetek majd harmadában medencének vélt más építészeti részleteket, például napelemeket. A gépi tanulással azonban folyamatosan javult a hatásfok, de nőtt az adóhivatal étvágya is, ahol rájöttek, hogy a medencéken kívül más értéknövelő hozzáépítések is lefülelhetők.

Az olyan hozzáépítések érdekesek, mint a verandák, csak gondoskodnunk kell róla, hogy a rendszer nagyobb építményeket keressen, ne udvari játékházikót vagy kutyaházat

– mondta Antoine Magnant, az adóhivatal helyettes vezetője.

(The Verge)

(Borítókép: Yuri Alexandre / Getty Images Hungary)