Lezuhant Jeff Bezos rakétája

Szombat reggel félbeszakadt a New Shepard rakéta hibája miatt a Blue Origin NS–23 küldetésének fellövése. Az Amazon-alapító milliárdos, Jeff Bezos űrcége Twitteren megerősítette a történteket.

A hordozórakétából és űrhajóból álló New Shepard fedélzetén nem tartózkodott utas, a küldetés tudományos eszközöket juttatott volna az űrbe. Nem sokkal az indítás után, amikor a rakétafokozat hajtóműve 11 kilométer magasságban elérte a legmagasabb nyomást, a mentőrendszer leválasztotta róla az űrkapszulát. A vészhelyzetekre tervezett rendszer rendeltetésszerűen működött és az űrhajó ejtőernyői segítségével épségben földet ért. A hordozórakéta ezzel egy időben lezuhant, de szerencsére senki sem sérült meg.

A balesetben részt vevő New Shepard 3-nak ez lett volna a kilencedik útja az űrbe. A fedélzetén található 36 eszköz egy részét a NASA finanszírozta. Ezek közül kettő a jármű külső borításán végzett volna méréseket, kilenc pedig általános és középiskolás csapatok tudományos kísérleteit hajtotta volna végre.

Booster failure on today’s uncrewed flight. Escape system performed as designed. pic.twitter.com/xFDsUMONTh — Blue Origin (@blueorigin) September 12, 2022

Jeff Bezos 2021 júliusában nem a most balesetet szenvedett járművel, hanem a New Shepard 4-esen repült az űrbe. Ugyanezen utazott 90 esztendősen a világ legidősebb űrhajósa, a Star Trek sci-fi tévésorozat egykori főszereplője, William Shatner is.

(CNN, The Verge)