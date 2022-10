Miért hazudunk a koronavírussal kapcsolatban?

A kutatók több kérdést is feltettek, és a válaszokat a kérdezők jellemzői szerint is elemezték, és néhány várható, de talán a legtöbbek számára meglepő eredményre is jutottak. A vizsgálatban közel kétezer ember vett részt, és három egyenlő méretű csoportra osztották őket. A résztvevők egyharmada már átesett a fertőzésen, a következő harmad részesült oltásban, de a betegséget eddig elkerülte, míg a harmadik csoport nem részesült sem oltásban, sem pedig a betegséget nem kapta el eddig.

A fertőzöttek ötöde szerint nem volt semmi

A válaszadók több mint 40 százaléka, hangsúlyozzuk, hogy saját bevallása szerint, nem tartotta be a járványügyi intézkedések legalább egy részét. Itt a szerzők hozzáteszik, hogy ez az arány a valóságban ennél feltehetőleg sokkal magasabb.

A korábban megfertőződött válaszadók egyötöde letagadta, hogy valaha is volt Covid-beteg, ha ez a téma társaságban vagy munkahelyen felmerült. Ami ennél is aggasztóbb, hogy ugyancsak egyötödük ezt akkor is tagadta, ha éppen orvosi rendelőben vagy kórházban tartózkodott, bármilyen okból. A válaszadók egyharmada saját bevallása szerint korábban hazudott a járványügyi intézkedések betartásával kapcsolatban is. Ezalatt jelen esetben azt értjük, hogy baráti társaságban vagy a munkahelyén a valósnál együttműködőbbnek vallotta magát.

Természetesen nem meglepő, hogy rengetegen hazudtak az oltásokkal kapcsolatban is. A kevésbé meglepő rész, hogy sok be nem oltott magát beoltottnak hazudta.

Ez talán nem is igényel különösebb magyarázatot, hiszen, például legalábbis kezdetben, sok nyilvános hely csak oltottak számára volt látogatható. Ami ennél érdekesebb, hogy nagyon sokan a fordított hazugságot is bevallották, vagyis sok beoltott oltatlannak mondta magát mások előtt. Ugyancsak nem meglepő, hogy rengetegen nem tartották be a karanténintézkedéseket sem. A válaszadók legalább egyötöde nyilatkozott úgy, hogy nem tartották be a karantént, illetve, ha kérdőre vonták őket, letagadták, hogy karanténban kellene lenniük.

Füllentőbbek a fiatalok

Úgy tűnik, hogy a Coviddal összefüggő hazugságaikat sem a beosztásunk, iskolai végzettségünk, illetve nemünk, vagy politikai beállítottságunk nem befolyásolja. A vizsgálók egyetlen paramétert találtak, ami összefüggött a Coviddal kapcsolatos őszinteséggel, ez pedig a válaszadók életkora volt.

Úgy tűnt, hogy minél idősebb valaki, annál valószínűbb, hogy igazat mond a Coviddal, illetve az azzal kapcsolatos intézkedések vonatkozásában. Ezt a vizsgálók azzal magyarázták, hogy az idősebbeket a Covid súlyosabban érinti, ezért ők komolyabban is veszik a témát. Ebben természetesen van némi igazság, de azt is hozzá kell tennünk, hogy a fiatalabb, tehát gyakrabban hazudó vizsgálati alanyok is találkoznak idősebbekkel, akár családjuk, akár baráti körük révén, ezért esetleges hazugságaikkal őket is veszélyeztethetik.

„Covid pedig nincs”

A fentieken kívül a kutatók arra is próbáltak választ kapni, hogy mi késztette az embereket a Coviddal összefüggő hazugságokra. A válaszadók pontosan fele mindezt azzal indokolta, hogy egyszerűen azt szerette volna érezni, hogy az élete a normális kerékvágásban megy tovább. Egyharmaduk azonban egész egyszerűen annyit mondott, hogy a Covid nem is létezik. Negyvenöt százalék a személyes szabadsághoz való jogra is hivatkozott, illetve 40 százalék jelölte meg okként, hogy senkinek semmi köze hozzá.

Mindennek alapján persze érdemes elgondolkodni a járványügyi intézkedések értelmén, illetve hatásosságán is. Nyilvánvaló ugyanis, hogy minden szabály annyit ér, amennyire betartják. Itt persze felmerül az egyre növekvő tudományellenesség, illetve a közösségi oldalakon terjedő rémhírek és összeesküvés-elméletek szerepe is.

A vizsgálat, habár igen alapos volt, arra nem terjed ki, hogy a Coviddal kapcsolatban hazudozók közül mennyien buktak le.

