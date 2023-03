A régi idők DIN és PS/2 csatlakozóit és RS-kábeleit 1996-tól leváltották az univerzális soros portok, a széles körben ismert USB-csatlakozók. A szabványt sikerült kicsit túldimenzionálni az A és B típussal, ezek mini változataival és generációváltásokkal, így főleg régebbi eszközökkel könnyű kábelkompatibilitási problémákba szaladni.

Ez korántsem jelenti azt, hogy az USB rossz lenne, épp ellenkezőleg, inkább arról van szó, hogy hatalmas igény van a nagyon különböző perifériákat és eszközöket összekötő, adatokkal és energiával ellátó megoldásra. Ha tökéletesnek nem is, az USB praktikusnak és evolúciója miatt robusztusnak bizonyult közel három évtizedes története során.

Már csak egy kérdés van: a portokon, vagyis a gépeken látható USB-bemenetek belsejében megjelenő színek az esztétikát és a divatot szolgálják, vagy van más jelentésük is? A rövid válasz, hogy van. A hosszabb, hogy generációkat jelölnek, funkciókat is, és pár esetben a színeket gyártók einstandolták maguknak.

Fehér

Jelentése: az ősi cucc, vagyis az USB 1. A legelső USB-csatlakozók színe fehér volt. Ezek 12 megabites adatátvitelt tettek lehetővé, egy irányban.

Fekete

Jelentése: USB 2.0. A 2000-ben bemutatott második USB-szabvány csatlakozóinak színe fekete volt. Ezek 480 megabites adatátvitelt tettek lehetővé és kiszélesítették a csatlakozók felhasználálsi területét billentyűzetekre, mikrofonokra, digitális fényképezőgépekre, külső merevlemez meghajtókra és pendrive-okra. A totális világhódítás ideje volt ez és senkinek sem tűnt fel, hogy az alkatrész plasztikjának fekete színe akár szándékos színkódolás eredménye.

Kék

Jelentése: USB 3.0 Ez a 2008-ban bemutatott harmadik USB-szabvány, amely 5 gigabites átviteli sebessége miatt az utána jövő generációkkal együtt megkapta a Super Speed nevet.

Türkiz

Jelentése: USB 3.1. A 2013-ban bemutatott Super Speed+ szabvány a 3.0 átviteli sebességének dupláját tudja és a korábbi csatlakozókkal is kompatibilis, de persze azokkal nem ilyen gyors. Mivel ez kékeszöld árnyalat – különösen kék elődjével együtt – néha kicsit összezavarja az embereket, ez a generáció készült lila színben is, hogy még jobban összezavarja őket.

Vörös

Jelentése: USB 3.2. A 3.1-es második generációjának is nevezik, 2017-ben mutatták be és ismét duplázódott az átviteli sebesség az előző generációhoz képest. A vörös egyben az USB-PD vagyis az USB töltés funkciót is jelöli.

Sárga

Jelentése: töltő. A legújabb 3.2-es USB csatlakozók egyik színe azt jelzi, hogy a csatlakozó akkor is ad energiát, ha az eszköz (asztali PC vagy laptop) alvó állapotban van – ezeken tehát bekapcsolás nélkül is tölthető például egy telefon. Ezt a funkciót jelzi a csatlakozó narancssárga változata is.

Zöld

A gyakorlat nem mindig követi az elméleti színkódolást, előfordul például, hogy egy adott gyártónál – ki tudja, miért – egy vörös USB valójában csak 3.0-ás. A ritkább a zöld csatlakozó is kivételes, mert ez a szín nincs benne a szabvány USB-kánonban, 2019 óta a Qualcomm Quickcharge gyorstöltő technológiáját jelzi.

Lila

A lila USB-csatlakozó egy másik gyorstöltési lehetőség a Huawei SuperCharge technológia színkódja. Ha a kedves olvasónak van egy kis déja vu érzése, az teljesen jogos, ez a szín fentebb már felvetődött a tíz éve bemutatott USB 3.1 egyik alternatív színeként.

Összefoglalva tehát: a fehér, fekete, kék és kékeszöld a csatlakozó generációit jelzi, a piros, sárga és narancs az alvás közben is töltő funkciót, a zöld, no meg a lila gyorstöltő funkciókat takar.