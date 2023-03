Mindennap használjuk, és lehet, hogy rákot okoz

Egy kutatás szerint a világ minden táján használt WC-papírokban is találni is megtalálni a PFSA-anyagot. Ennek következtében ez az anyag a szennyvizekben is megtalálható. Amikor a WC-papírt lehúzzuk, az a szennyvíztelepen belekerül a szennyvíziszapba, amelyet végül műtrágyaként kiszúrnak a szántóföldekre.

A WC-papír számít a szennyvíztisztító rendszerekbe jutó PFAS legnagyobb forrásának – írják a tanulmány szerzői.

A PFAS körülbelül 14 000 vegyszerből áll, amelyet különböző fogyasztói termékek víz-, folt- és hőállóságára fejlesztettek ki és használnak. Ezeket „örök vegyi anyagoknak” nevezik, mivel természetesen nem bomlanak le.

Az örök vegyi anyagok rákkal, születési rendellenességgel, májbetegségekkel, vesebetegségekkel, autoimmun rendellenességekkel és más súlyos egészségügyi problémákkal hozhatók összefüggésbe.

A tanulmány 21 féle WC-papírt vizsgált Észak-Amerikában, Nyugat-Európában, Afrikában, Közép-Amerikában és Dél-Amerikában, de a márkákat nem nevezte meg.

A Floridai Egyetem kutatása arra nem terjedt ki, hogy a WC-papír használatának van-e egészségügyi következménye. De ezt mindenképpen érdemes megvizsgálni – mondta David Andrews, az Environmental Working Group közegészségügyi nonprofit szervezet vezető kutatója.

Az újrahasznosított papírt használó márkák ugyanannyi PFAS-t tartalmaztak, mint azok, amelyek nem, és előfordulhat, hogy a PFAS-t nem lehet elkerülni a WC-papírban – mondta Jake Thompson, a tanulmány vezető szerzője és a Floridai Egyetem végzős hallgatója.

Nem állítom, hogy abba kellene hagynunk a WC-papír használatát, vagy csökkentenünk kellene a használt mennyiségét. A probléma az, hogy a PFAS egy másik forrását azonosítjuk, amely rávilágított arra, hogy a vegyszerek mindenütt jelen vannak

– tette hozzá.

A floridai WSVN-nek adott nyilatkozatában a WC-papír-ipart képviselő kereskedelmi csoport azt mondta, hogy a WC-papírhoz nem adnak PFAS-t. Thompson szerint „a bizonyítékok, úgy tűnik, mást sugallnak”, bár igaz lehet, hogy a PFAS-t nem szándékosan adták hozzá.

Lehet, hogy a vállalatok nem tudnak arról, hogy használják, mert előfordulhat, hogy az általuk használt műszerek gyártójától származik – mondta.

A PFAS-ok azonban olyan gyakoriak, hogy nehéz pontosan meghatározni a forrásukat, ami a vegyszerek széles körben elterjedt használatával kapcsolatos nagyobb problémára utal – fogalmazott Thompson.

„Társadalomként el kell döntenünk, mit tegyünk ezzel a problémával” – jegyezte meg.

(Borítókép: Matthew Horwood / Getty Images)