Betiltják a nevetőgázt az Egyesült Királyságban

Habár a dinitrogén-oxid pszichoaktív hatása miatt történő árusítását már korábban is betiltották a szigetországban, most brit kormány úgy döntött, a szer birtoklása is illegális lesz. Az orvosok ugyanis figyelmeztettek, a kábítószer használata akár maradandó neurológiai károsodást okozhat.