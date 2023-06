Fekete doboz, avagy egy hibátlan repülésbiztonsági eszköz hibái

Egy ausztrál mérnök kis magnó ihlette találmánya eddig mindig segített, ha megtalálták. Megtalálni persze nem mindig olcsó, és olyan is van, hogy soha sem kerül elő.

A 60-es évek eleje óta civil utasszállítókon használt fekete dobozok az 50-es évekre nyúlnak vissza. A brit gyártmányú De Havilland Comet volt a világ első sugárhajtású utasszállító repülőgépe, amely hivatalosan 1952-től repült. A dolgok természetéből következően az új gép érkezésével elkezdtek bekövetkezni a balesetek, és a szakértőknek gyakran nem volt információjuk, amiből rekonstruálhatták volna a történteket.

Az egyik szakértőt David Warrennek hívták. Warren Ausztrália kies északi régiójában nőtt fel, hittérítők gyermekeként. 1934-ben, amikor kilencéves volt, apja új egyházközségük felé tartott Sydney-be, amikor a repülőgépe lezuhant. Maga Warren 2010-ben, 85 évesen hunyt el – életében úgy nyilatkozott, hogy apja balesete valójában nem játszott közre abban, hogy ő találta fel minden idők legfontosabb repülésbiztonsági eszközét.

David Warren 1953-ban a Cometek baleseteit vizsgáló bizottságban dolgozott, szakterülete az üzemanyagtartályok biztonságosságának vizsgálata volt. Igazi kockaként ipari vásárokon lazulva vezette le a katasztrófák vizsgálatával töltött napi műszakot. Az egyik vásáron látott egy izgalmas német kütyüt, a Minifont, amely a későbbi sétálómagnókhoz hasonló méretű, miniatűr, szalagos magnó volt. Hamarosan egy újabb Comet légikatasztrófája került a bizottság asztalára.

Nem volt magyarázat, csak lezuhant, nem voltak sem szemtanúk, sem túlélők, igazi rejtély volt

– mesélte később Warren, akinek ekkor ugrott be az ötlet.

Láttam az első mini magnót, és összekapcsoltam a két dolgot. Azt gondoltam, mi lenne, ha egy üzletember útközben ilyet használt volna, és mi megtaláljuk a magnófelvételt a roncsok között, és amikor lejátsszuk, megtudhattuk volna, mi történt.

A szakember elővezette ötletét főnökének, aki megkérte Warrent, hogy foglalkozzon a dolgával, és vizsgálja a robbanó üzemanyagtartályokat. De nem volt visszaút: a férfi nekilátott a fekete doboz megépítésének. 1958-ban bemutatta az első prototípust az ausztrál repülésügyi hatóságnak, akik

azonnal elküldték a fenébe.

Az Egyesült Királyság repülésügyi főtisztviselője viszont azonnal felismerte a találmány jelentőségét, amikor nem sokkal később ellátogatott Warren laboratóriumába. Egy brit gyártó megvásárolta a gyártási jogokat, és csak egy évtizednek kellett eltelnie, hogy kötelezővé váljon minden civil repülőgépen.

A vörös tojás

A repülési adatok rögzítése egyidős a repülőgépek születésével: a Wright fivérek első repülésén egy órával egybeépített szerkezettel mérték gépük propellerének fordulatszámát. James Ryan professzor révén az amerikaiaknak 1953 óta volt egy repülési adatokat rögzítő eszközük – Warren ezen annyival tett túl, hogy az eredeti magnós üzletember víziót követve rögzítette, ami a pilótafülkében elhangzik. Sok esetben ez utóbbi jelentette egy eset megoldását, de nemcsak az emberi hibák miatt, mivel a felvétel hézagaiból műszaki hibákra is tudtak következtetni.

A Cometekkel egy év alatt három halálos baleset történt, ezért 1954-től nem repülhettek, és évekkel később teljesen kivonták őket a személyszállításból. A későbbi vizsgálatok megállapították, hogy a gép törzsében anyagfáradás miatt repedések keletkeztek, amitől a Cometek repülés közben szétnyíltak és felrobbantak.

Az ausztrál hatóságok nem haboztak, 1960-tól elsőként tették kötelezővé a fekete dobozok használatát. 1964-ben így döntött az Egyesült Államok is, és 1967-re minden nagyobb ország légitársaságai használni kezdték az eszközt. Az első dobozokat a S. Davall & Sons gyártotta, és vörös tojásnak nevezték, mivel élénk, biztonsági narancs színű festést kapott, hogy a roncsok között könnyebben megtalálják.

A fekete doboz megnevezés a pilótaszlengből ragadt rá

– a pilóták általában az elektronikai berendezéseket nevezték így.

Kezdetben a Warren által kitalált magnószalagos rögzítési módszert használták, csak az 1990-es évektől rögzítettek alkatrész nélküli digitális memóriára. Fekete dobozból kettő van, az egyik a pilótafülke belső rádiójának hangját rögzíti (CVR), általában kétórás felvételt készít, és folyamatosan felülírja magát, amíg nem történik baleset. A másik doboz a repülési adatokat rögzíti, 29 paraméterből legalább 11-et, mint a sebesség, repülési magasság, külső hőmérséklet.

A dobozok 5-6 kilót nyomnak, és minimális karbantartással teszik a dolgukat 30 évig. 3400 G lassulást is kibírnak, ez lényegében annak felel meg, mintha óránként 500 kilométeres sebességgel csapódnának be. 1000 Celsius-fokos hőséget is kiállnak, illetve víz alatti jeladóval rendelkeznek, ami 30 napig működik, ez idő alatt a környéken vizsgálódó szonárok érzékelhetik a hangját.

Titán- vagy acélborítás védi őket, amit alapos teszteknek vetnek alá: ágyúból lövik ki őket, negyedtonnás súlyt ejtenek rájuk, üzemanyagba áztatják, majd felgyújtják őket. Nem hiába tették mindezt: eddig, ha megtaláltak egy fekete dobozt, minden esetben sikerült használható adatokat szerezni belőle. Bár látszólag mindent kibírnak, egy baleset helyszínéről a hatóságok a legnagyobb óvintézkedések között szállítják el a dobozokat az esetenként több ezer kilométerre található laborba, ahol a felvételt le tudják játszani.

Itt a doboz, hol a doboz

Hatalmas előnyeik ellenére azonban a fekete dobozoknak is van hátrányuk: nehéz és költséges dolog felkutatni őket. Amikor az Air France Rio de Janeiróból Párizsba tartó járata 2009 júniusában eltűnt az óceán felett, 30 millió dolláros kutatás nyomán, a Titanic roncsát felfedező csapat segítségével, 4 kilométeres mélységből hozták fel a fekete dobozt. Költséghatékonyabb lenne tehát a rögzített adatokat folyamatosan műholdon keresztül továbbítani. A légitársaságok persze nem rohannak kijavítani egy olyan technikai megoldást, ami eddig gyakorlatilag tökéletesen működött.

Van egy másik gond is: a Malaysia Airlines járata 2014 márciusában 239 utassal a fedélzetén nyom nélkül tűnt el Kuala Lumpur és Peking között. Az MH370-es közel 10 éve a modern repüléstörténet legnagyobb megoldatlan rejtélye. A gépből csak pár partra mosott törmelék maradt. A Dél-kínai-tengeren 112 ezer négyzetkilométeres területen végzett több mint 150 millió dolláros kutatás

végül nem talált sem roncsot, sem fekete dobozt.

Az MH370 esete nyomán kezdett napjaink legnagyobb feketedoboz-gyártója, a Honeywell a repülési adatok műholdas streamelésén dolgozni. De van olyan kezdeményezés, ami bővítené a víz alatti jeladó akkumulátorának kapacitását. A memóriák miniatürizálása miatt immár nem okoz problémát az sem, hogy a pilótafülkében folyó beszélgetésből 25 órányit rögzítsenek.

A fekete dobozok mindenesetre jelentősen javították a repülés biztonságát. 2022 például a repülés történetének egyik legjobb éve volt biztonsági szempontból: mindössze 5 esetben történt halálos baleset 32,2 millió útból.

