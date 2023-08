Terepre vitte a hallgatókat a Duna Group Szabadegyetem

Sikerrel zárult az immár negyedik alkalommal megrendezett Duna Group Szabadegyetem a Budapesti Műszaki Egyetem Kármán Tódor Kollégiumában – írja közleményében a Duna Group. A háromnapos rendezvény idén is több jelentős építőipari projektet érintett az ország területén: a programokon a vízépítőmérnök- és építőmérnök-hallgatókon túl ezúttal térinformatikai, geodéta- és programozó-hallgatók is részt vettek. Három nap alatt három helyszínen néztek bele az élesben zajló kivitelezésekbe.

Mint írják, Kincses Péter főszervező a szabadegyetem zárása után több pozitív hallgatói visszajelzésről számolt be: eszerint a legtöbben azt emelték ki, hogy szerencsés párosítás a szakma gyakorlati megközelítése és az ország építőmérnök hallgatóinak csapattá építése. Előbbi szempont érvényesülését az biztosította, hogy a hallgatók a jelenleg zajló legizgalmasabb építési beruházásokat nézhették meg.

Pénteken az M44-esen az M6-os autópálya és a Szentkirály közötti zárószakasz építésén a szintvezérelt munkagépek működését ismerhették meg a Duna Group szakembereinek segítségével. Szombaton következett az M85-ösön, Sopron mellett épülő alagút bejárása: itt többek közt az alagútfejtés módszerét mutatták be, valamint az Infra BIM alkalmazását a belső beépítés tervezésében, illetve az Infra BIM továbbfejlesztését az üzemeltetés szakaszára.

A gyakorlati szakmai programokat vasárnap a dunaharaszti keverőtelep bejárása, illetve a Duna Group által végzett drónos munkák bemutatkozása zárta.

Egyre több egyetem érdeklődik

A főszervező összegzésében azt emelte ki, hogy a negyedik szabadegyetemen sikerült tovább erősíteniük az egyik legfőbb szempontot a rendezvényen.

Idén még inkább megmutatkozott a Duna Group által képviselt minőség és szakmaiság, ami a hallgatók számára unikális programokban testesült meg. Külön köszönet illeti meg ezért a cégcsoport részt vevő szakembereit és tulajdonosát: úgy gondolom, ez egy egyedülálló szerepvállalás a hazai mérnök-utánpótlásképzésben.

Zárásként hangsúlyozta, idén már több egyetem is elfogadja egyes tárgyakban a Duna Group Szabadegyetemen való részvételről szóló hallgatói beszámolókat részteljesítésként. „Ez is bizonyítja a program szakmai erejét, illetve több egyetem is jelezte, hogy jövőre szívesen lenne a program házigazdája, ami azt jelenti, hogy jó úton haladunk.” Emlékeztetett, továbbra is az egyik legfontosabb céljuk, hogy jövőre szabadon választható tárgyként jelenhessen meg a szabadegyetemen történő részvétel az egyetemeken.