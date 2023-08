A növények jelenthetik a megoldást az egyre súlyosabb mikroműanyag-szennyezésre. A kanadai British Columbia Egyetem és a Szecsuáni Egyetem kutatói fűrészpor és csersav keverésével olyan szűrőt hoztak létre, ami majdnem az összes mikroműanyagot képes kiszűrni a vízből. Az eljárás egyelőre csak a laborban működik, de a szakemberek szerint a megfelelő gyártó partnerek bevonásával gyorsan és olcsón piacra kerülhet az új víztisztító.

Az eddig javasolt megoldások költségesek és nehezen alkalmazhatók nagyobb léptékben. Az általunk javasolt megoldást háztartásban vagy nagyobb méretben, települések víztisztítóiban használható. A szűrő a műanyag szűrőkkel szemben maga nem járul hozzá a szennyezéshez, biológiailag lebomló anyagokból áll, növények kérgéből és leveleiből nyert csersavból és fűrészporból – gyakorlatilag nagy mennyiségben hozzáférhető, megújuló erdészeti hulladékból

– áll a kutatók Advanced Materials által publikált cikkében.

A tanninok vagy csersavak növények által termelt anyagok. Mint nevük is mutatja, bőr cserzésére használhatók, egyébként szájat összehúzó savanyú anyagok csoportja, amik előfordulnak

a kávéban és a teában, továbbá a szőlőben, így a borokban is.

Antioxidánsként szív- és érrendszeri betegség és a rák ellen is védenek, és a most már a mikroplasztik ellen is.

A csapat polipropilén teafilterekből származó mikroműanyagok mennyiségét elemezte egy vízoszlopban. A bioCap névre keresztelt eszköz a hulladék 95,2-99,9 százalékát kiszűrte a vízből. Az egereken végzett kísérletek igazolták, hogy a szűrt vizet fogyasztó állatok szerveiben nem rakódott le mikroműanyag.

A fejlesztésben részt vevő Orlando Rojas professzor kiemelte, hogy nem könnyű kiszűrni a különböző mikroműanyagokat.

Vannak ruhákból származó mikroszálak, tisztítószerekből, habokból és szappanokból származó mikrogyöngyök, eszközökből, tárolóedényekről és csomagolóanyagokról letört darabkák. A tanninok közötti molekuláris kölcsönhatások következtében a bioCap gyakorlatilag az összes mikroműanyag-típust el tudja távolítani

– mondta.

Mint ismert, a mikroműanyagok a le nem bomló műanyagok szétesésével létrejövő, apró műanyag részecskék. Ma már mindenütt jelen vannak a Földön, a mélytengeri árkoktól a hegycsúcsokig és az emberi szívig. Mivel nincs megoldás rá, hogy ezeket az ivóvízkészletektől távol tartsák, gyakorlatilag a csapvíz is műanyaggal szennyezett. 2025-ig várhatóan 10 milliárd tonna fel nem dolgozott műanyag kerül a környezetbe.

(Phys.org)