Nagy változás jön a Facebookon és az Instagramon

A Meta felületein hamarosan időrendi sorrendben is láthatjuk majd a történeteket és a rövid videóikat (reels), többek között azért, hogy megfeleljenek az európai digitális szolgáltatásokról szóló törvénynek (DSA) – jelentette be a vállalat. Így kevésbé lesznek kiszolgáltatottak a felhasználók az algoritmusnak.

A változásokra azt követően lehetett számítani, hogy az Európai Bizottság áprilisban bejelentette, hogy megállapodásra jutott olyan új szabályok megalkotásáról, amelyek kulcsfontosságú követelményként előírják a Facebookhoz hasonló platformoknak, hogy ne a profilalkotáson alapuló alternatív rendszereiket preferálják.

A változtatások egy része növeli az átláthatóságot a rendszerek működésével kapcsolatban,

és több lehetőséget biztosít a felhasználóknak, hogy testre szabhassák a Facebook- és az Instagram-felületeiket.

Ezentúl a Facebookon és az Instagramon a felhasználóknak lehetőségük lesz arra, hogy csak az általuk követett emberek történeteit és reelsvideóit nézzék meg, időrendi sorrendben, a legújabbtól a legrégebbiig, ahogyan ez régebben is volt – írja az engadget.com.

Újdonság az is, hogy a Meta kibővíti a hirdetési könyvtárát is, hogy megjelenítse és archiválja az összes olyan hirdetést (egy éven keresztül), amely az uniós felhasználókat célozza, beleértve a futtatás dátumát, a célzáshoz használt paramétereket (életkor, nem, hely), a hirdetést fogadó személyt és még sok mást. Két új eszközt is bevezet a kutatók számára, amelyek az oldalak, bejegyzések, csoportok és események nyilvánosan elérhető tartalmait tartalmazzák.