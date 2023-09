Fizetőssé válhat az X, Elon Musk így harcolna a „botok” ellen

Elon Musk milliárdos üzletember egy élő közvetítésben számolt be arról, hogy az X közösségi oldal alacsony havi díjat vezet be a „botok hatalmas seregei” elleni küzdelem érdekében – írja a Sky News.

További részleteket nem árult el, például az árat vagy azt, hogy az tartalmazna-e extra funkciókat.

Az X már most is havi 9,6 fontba kerülő prémiumelőfizetést kínál, amely lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy hosszabb bejegyzéseket írjanak és szerkesszék a meglévőket, valamint előnyben részesíti fiókjukat a keresési eredményekben is.

Mióta Elon Musk 44 milliárd dollárért megvásárolta a Twittert, a céget megvádolták azzal, hogy engedi a dezinformáció, a rasszizmus, a nőgyűlölet és az antiszemitizmus terjedését a platformon. Emellett visszaállították a korábban letiltott fiókokat, például Donald Trump volt amerikai elnök és Andrew Tate fiókjait is.

A múlt hónapban a platformot azért bírálták, amiért napokig tartott, amíg eltávolította a holokauszttagadást népszerűsítő bejegyzéseket, annak ellenére, hogy az Auschwitz Múzeum többször is felhívta rá a figyelmet.

Musk azonban kitart amellett, hogy ellenzi a gyűlöletet. Hosszú távú terve az, hogy egy mindenre alkalmas alkalmazássá alakítsa át az X-et látszólag a kínai WeChat mintájára.