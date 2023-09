A Meta a héten blogbejegyzésben közölte, hogy frissíti fő márkája, a Facebook vizuális identitását. A váltás keretében a közösségimédia-szolgáltatás új logót kap, ami megszólalásig hasonlít a régire: kerek kék háttéren egy kis f betű, csak a szín sötétebb kék lett, az f egyes alkatrészei pedig alig feltűnően megnyúltak itt-ott.

Az volt a szándékunk, hogy a Facebook-logó frissített dizájnja feltűnőbb, elektromosabb és tartósabb legyen. Az új finomítások nagyobb harmóniát biztosítanak az alkalmazás teljes vizuális identitásának. Mindezt a Facebook saját kék színének magabiztosabb

alkalmazásával értük el, ami vizuálisan felismerhetőbbé teszi az alkalmazást, és erősebb kontraszttal biztosítja az „f” különállását.

– olvasható a cég indoklásában.

Mivel a szolgáltatást ma is napi kétmilliárd ember használja, nem volt indokolt a logó radikális lecserélése, a tervezők csak apró finomításokat végeztek. A leírásból kiderül, hogy a logóban használt betű változását a Facebook Sans betűtípus is követi, aminek a fő célja az olvashatóság javítása. A fő cél az volt, hogy a szolgáltatás szövegei minden eszközön és felbontásban is jól olvashatóak maradjanak.

Fotó: Meta Út a régi logóktól az újig, a jobb felső saroktól a bal alsóig

A frissítés az új kék árnyalat kiterjedt alkalmazásával és ikonográfiai módosításokkal is jár, és a 7 emojiból álló gyorsreakciókra is kiterjed.

Mindez a vizuális változtatások első fázisát jelenti, vagyis a kezelőfelület megjelenését tovább csiszolják a szakemberek, de közben olyan funkcionális frissítések is bevezetésre kerülnek, mint a több profilos fiókok kezelése.