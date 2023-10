Ezekkel a trükkökkel turbózhatja fel a Google-kereséseit

A Google Keresője a világ leglátogatottabb kereső oldala, havi 154 milliárdos látogatottsággal, így a Földünkön 2023-ban mért 5,2 milliárd interneteléréssel rendelkező ember átlagosan havi 30 alkalommal keresi fel az oldalt. A keresések száma is csillagászati számokat mutat, éves szinten 2 trillió keresést indítanak a felhasználók.

Persze kereséseink során azt tapasztaljuk a legtöbbször, hogy számunkra nem túl jó, vagy egyáltalán nem használható találatokat kapunk. Máskor pedig több ezer találatot kapunk, amelyek végig kattintására se időn, se kedvünk nincs.

De akkor mégis hogyan lehetne pontos és jó, számunkra hasznos találatokat kapnunk?

Amikor a felhasználók keresést végeznek, a Google átnézi a Kereső indexében (ez egy könyvtári katalógushoz hasonlítható leginkább) tárolt több milliárd weboldalt és egyéb tartalmat, hasznos információkat keresve.

Munkában a feltérképező robotok

A Google Kereső indexének legnagyobb részét a feltérképező robotként ismert szoftverek építik fel. Ezek automatikusan felkeresik a nyilvánosan hozzáférhető weboldalakat, és követik a rajtuk lévő linkeket ugyanúgy, mint ahogy a felhasználók is tennék a tartalmak böngészésekor. Oldalról oldalra haladnak, és információkat tárolnak a Google Kereső indexében arról, hogy mit találnak ezeken az oldalakon és más, nyilvánosan hozzáférhető tartalmakban. A Google Kereső ebben a saját adatbázisában kutakodik, és igyekszik a találatokat a legjobb minőségben megjeleníteni.

Azonban a kereső is csak olyan találatot tudni adni számunkra, ahogy és amilyen pontossággal mi a kereséshez használt szavainkat vagy kifejezéseinket meg tudjuk fogalmazni.

A pontosabb vagy akár azonnal használható keresési találatok eléréséhez nekünk is pontos igényeket kell megadnunk. Itt nem pusztán a jól megfogalmazott kereső szavakról van szó, hanem a Google által számunkra biztosított, úgynevezett keresési operátorok használatáról is. Ezek a keresési operátorok olyan speciális karakterek, melyek segítségével egyedi lekérdezéseket állíthatunk össze a keresőmotor kezelőfelületén. Használatuk által könnyebben és rövidebb idő alatt juthatunk el a keresett tartalomhoz, dokumentumhoz.

Így működnek az operátorok

A keresési operátorok használata igen egyszerű, mindössze a keresett szó vagy összetétel elé, mögé vagy azokhoz illesztetten kell beírni Google keresési mezőjébe.

Például szeretnénk megtalálni azt a weboldalt, ahol a 'hupikék' és a 'kacsa' szavak is szerepelnek. Ha a keresőbe csak a két keresett szót írnánk be, akkor az összes olyan oldalt megkapnánk, ahol csak az egyik vagy másik szó is szerepel, ezzel megsokszorozva a találatok számát. Ennek kiküszöbölésére használhatjuk az AND elnevezésű operátort ilyen módon: hupikék AND kacsa. A találatok máris kizárólag azokat az oldalakat fogják felsorolni, amelyeken mindkét szó előfordul.

Nézzük is ezeknek az egyszerű, ám felettébb hasznos keresési operátorok teljes listáját, melyekkel megkönnyíthetjük kereséseinket és pontosíthatjuk találatainkat: