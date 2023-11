A Facebookon kezdhet árusításba az Amazon

A jelentős üzlethez az vezetett, hogy megijedt a TikToktól és összefogott a két óriás, és az Apple-nek is jutott egy kis szerep a történetben.

A Meta megnyitja közösségimédia-felületeit az Amazon előtt, felhasználói így egy kattintással vásárolhatnak a legnagyobb online áruházban. Az üzlet hírét a Disruptive Digital vezérigazgatója, Maurice Rahmey szivárogtatta ki egy LinkedInen közzétett bejegyzésében.

A Meta évek óta foglalkozik az online vásárlási funkciók bevezetésével, de ezek nem bizonyultak elsöprő sikernek.

Tavaly októberben bezárták élő shoppingszolgáltatásukat, hogy a TikTok-utánzat Reelsre koncentrálhassanak.

Az Amazon hasonló pályát járt be: miközben online árudaként piacvezetők, ők a közösségi médiába szerettek volna beszállni, kevesebb sikerrel. Instagramnak megfeleltethető platformjukat, a Sparkst 2019-ben zárták be és ők is a TikTok ihlette fotó-videó folyam felé fordultak.

Az újra és újra felbukkanó TikTok úgy lett a harmadik fantomszereplő a most nyélbe ütött üzletben, hogy több mint 150 millió felhasználójával szeptemberben belépett az e-kereskedelem területére, azóta az Amazon egyre inkább piaci fenyegetésnek tekinti. A Metát eközben az hajtotta az Amazon karjaiba, hogy az Apple lekorlátozta eszközein a felhasználói adatok gyűjtését – a két óriás megegyezése megkerüli ezt a korlátot.

A Meta–Amazon-partnerség lényege, hogy az Instagram és Facebook felhasználói meglévő Amazon-fiókjukhoz kapcsolhatják profiljukat, így egy kattintással vásárolhatnak

anélkül, hogy a közösségi média felületét el kellene hagyniuk.

A történelmi együttműködés lehetővé teszi, hogy a felhasználói szokások elemzésével hatékonyabb targetálást kínáljon a számára kedvezőtlen piaci körülményeket megszenvedő Meta, és az eladások felpörgetésével megemelheti mindkét fél jutalékból befolyó bevételeit.

