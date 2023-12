A szabályozó hatóság, az Ofcom útmutatótervezetet tett közzé a platformok számára a gyermekek pornográfiától való védelméről, hogy a cégek megfeleljenek az új internetes törvényeknek – írja a Sky News.

Kötelező a fényképes személyazonossági igazolványok egyeztetése, egy feltöltött dokumentum összehasonlítása, például útlevelet, összehasonlítanak egy abban a pillanatban rólunk készült képpel.

Az iránymutatás-tervezet szerint a weboldalaknak olyan módszereket kell alkalmazniuk az életkor ellenőrzésére, amelyek technikailag pontosak és megbízhatóak.

Ajánlott az ellenőrzött arcéletkor-becslési technológia használata és a mobilhálózati életkor-ellenőrzés, amely automatikusan blokkolja a korhatáros weboldalakat, ha a szolgáltató tudja, hogy a felhasználó 18 év alatti.

Az online biztonságról szóló törvény értelmében azok a platformok, amelyek nem felelnek meg az új jogszabályoknak, végrehajtási intézkedésekkel, többek között lehetséges pénzbírságokkal fognak szembenézni.

A pornográfia túl könnyen hozzáférhető a gyermekek számára az interneten, és az új online biztonsági törvények lehetővé teszik, az ezen való változtatást

– mondta Dame Melanie Dawes, az Ofcom vezérigazgatója.

„Gyakorlati útmutatásunk számos módszert mutat be a rendkívül hatékony korhatár-ellenőrzéshez. Egyértelműen kijelentjük, hogy a gyengébb módszerek - például az, hogy a felhasználók saját maguk adhatják meg életkorukat - nem felelnek meg ennek a szabványnak. A megközelítéstől függetlenül elvárjuk, hogy minden szolgáltatás nyújtson szilárd védelmet a gyermekek számára a pornográfiába való belebotlással szemben, és ügyeljen arra is, hogy a felnőttek magánélethez fűződő jogai és szabadsága a legális tartalmakhoz való hozzáférés tekintetében is biztosított legyen.”

