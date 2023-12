Az Egyesült Államok Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatala (NHTSA) megvizsgálta az utóbbi két évben történt, Tesla autókat ért baleseteket, és elmondásuk szerint a szerencsétlenségek annak ellenére történtek meg, hogy a vezetéstámogató rendszer szinte mindig be volt kapcsolva a járművekben.

Az Autopilot a kormányzást, a gyorsítást és a fékezést hivatott segíteni, azonban

a hatóságok szerint az autóhoz még mindig szükség van a vezető éberségére

– írta a BBC.

A Tesla válaszul bejelentette kétmillió autó visszahívását, és elismerte, hogy a rendszer „lehet, hogy nem elegendő a járművezetők hibáinak elkerülésére”. Az Elon Musk vezette cég közölte, szoftverfrissítést küldenek ki a kocsikra. Hozzátették, az érintett autókat nem szükséges szervizbe szállítani.

A cég ugyanakkor hangsúlyozta, a vezetéstámogató rendszer összességében növeli a biztonságot.

A biztonsági mutatók határozottan erősebbek, ha az Autopilot be van kapcsolva

– írta a Tesla.

Az NHTSA az üggyel kapcsolatban közölte, habár „az automatizált technológia nagy ígéretet jelent a biztonság javításában, ugyanakkor jelenleg még felelősségteljes alkalmazást igényel”. Hozzátették, a frissítés után is figyelemmel kísérik a szoftver működését.

Mint arról az Index is írt, idén ez a második visszahívás, amely a Tesla járműveket érinti. Korábban is az önvezető rendszerrel volt baj, amely megengedte, hogy az általa navigált jármű átlépje a sebességhatárt, valamint törvénytelen vagy kiszámíthatatlan módon hajtson be kereszteződésekbe.

